Безопасно ли беременным летать в самолетах: ответ ученых

Медики разрешают летать беременным только при абсолютном отсутствии противопоказаний.Сезон отпусков в самом разгаре, потому стоит поговорить о перелетах во время беременности.Итак, во время полёта вы находитесь на определенной высоте над уровнем моря. Несмотря на то, что кабина самолета герметична, атмосферное давление в ней значительно ниже, чем на поверхности земли. Происходит соответствующее снижение парциального давления кислорода, что приводит к снижению насыщенности кислородом крови приблизительно на 10%.Такое снижение не представляет абсолютно никакой опасности для здоровых людей, тоже самое распространяется и на здоровых беременных женщин. В крови плода находится большое количество эритроцитов, где-то с 11-13 недели гестации начинается активный синтез фетального гемоглобина (этот вид гемоглобина имеет повышенное сродство к кислороду), поэтому изменение парциального давления кислорода не играет абсолютно никакой существенной роли для вашего ребёнка.Перелеты абсолютно противопоказаны при наличии тяжёлой АНЕМИИ у беременной женщины (Нв