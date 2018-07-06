Диетологи рассказали, кому стоит воздержаться от меда

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Врачи напомнили еще и о правилах употребления меда.Что такое мёд и кто его производит, вы знаете. Мёд не является заменой сахара. Действительно, он содержит фруктозу, которая медленнее всасывается. Однако там есть и та же сахароза, и глюкоза, калорийность мёда также высока. Если вы будете есть по три столовых ложки мёда в день и думать: "ну это же не сахар", не ждите успешного похудения.Всех интересует нагрев мёда. При нагревании мёда выше 45 градусов действительно приводит к денатурированию диастазы (амилазы), до 60 °C и выше — к разрушению витаминов. Поэтому класть мёд в чай с целью получить пользу не стоит. А как подсластитель - пожалуйста.Опасно ли греть мед?При нагреве в мёде образуется оксиметилфурфурол (ОМФ), и конечно, сразу пошли страшные мифы, что нагретый мёд = яд.На самом деле, ОМФ есть в любой выпечке, варенье, в печёных яблоках, причём часто в количествах в десятки раз больших. И никто не боится.Опасное действие ОМФ на организм не доказано. Мёд лучше есть свежим, но можно и класть в выпечку, просто тогда вся его польза теряется.А чем полезен мёд?Там очень малое количество витаминов В, С, К, фолиевой кислоты. Необходимо съесть более 100 г за раз, чтобы получить достаточно. Однако мёд прекрасный антисептик, за это его многие и ценят.В целом, мёд есть можно. Но, как и любой другой продукт, он не вреден и не панацея от всех болезней. Пару чайных ложек в день отлично впишется в здоровый рацион.