Как правильно готовить овощи: 5 полезных советов

Что нужно делать, чтобы приготовленные овощи получались вкусными, сочными и хрустящими? Как при этом сохранить их богатый витаминный и минеральный состав? В этом списке собраны полезные кулинарные рекомендации, которые помогут вам приготовить вкусные овощные блюда для всей семьи.Крестоцветные овощиБрокколи, брюссельская и цветная капуста способны дать организму два полезных соединения: индол и сульфорафан. Они эффективно противодействуют развитию раковых клеток в организме. Но с этими овощами не все так просто. Дело в том, что индолу повышение температуры идет на пользу, а сульфорафану — наоборот. Поэтому для них очень непросто подобрать оптимальный способ приготовления.Максимально сохранить полезный состав таких овощей поможет приготовление на пару или бланшировка. Что касается последней, то для приготовления таким способом необходимо довести воду до кипения и опустить в нее овощи на 30-40 секунд. После этого слегка размягченные овощи нужно отправить в ледяную воду для остановки процесса. Так вы не только сохраните полезный состав продукта и его цвет, но еще и улучшите аромат и вкус готового блюда.Бобовые культурыС фасолью, чечевицей, нутом и горохом можно приготовить всевозможные вкусные блюда. Но есть в этих продуктах один настораживающий момент — они обладают газообразующими свойствами. Да и для желудка такая пища считается очень тяжелой.Для уменьшения газообразующих свойств продукта и для увеличения биодоступности питательных микроэлементов, такие овощи обязательно нужно замачивать в холодной воде. Причем длительность этого процесса должна быть не менее 8-9 часов. После этого овощи можно будет переложить в сотейник и снова залить водой. Бобовые нужно довести до кипения и снизить огонь плиты до минимального значения. Чтобы бобы получились упругими, нежными и приятными на вкус, их нужно протушить на минимальном огне в течение часа.Зеленые листовые овощиЛистовой салат, шпинат, капуста, руккола и щавель содержат огромное количество витамина группы В. В них также есть фолиевая кислота, которая особенно необходима женщинам во время планирования беременности. В зеленых листовых овощах содержится не меньшее количество и витамина С, который выступает мощнейшим антиоксидантом. Этот компонент плохо переносит нагревание, соответственно тушить или варить листовые овощи нежелательно.Лучшим способом приготовления таких овощей станет их термическая обработка в пароварке. Однако держать овощи над паром не следует больше 10 минут. При желании ввести овощи в рагу просто обжарьте их в растительном масле с добавлением специй, лука или чеснока. В таком случае вместе с антиоксидантами организм получит и дополнительные бонусы в виде жирорастворимых витаминов А, Е и К. Шпинат и щавель, к примеру, можно смело потушить в томате. Такая комбинация позволит организму быстрее усвоить железо, которое содержится в этих зеленых овощах.Красные, желтые и оранжевые овощиТоматы, тыква, морковь и болгарский перец содержат в своем составе каротиноиды. Этот компонент считается одним из самых мощных антиоксидантов, который необходим нашему организму для поддержания здоровья глаз в любом возрасте. Усваиваются организмом каротиноиды лучше только после термической обработки овощей.Обжаривайте красные, желтые и оранжевые овощи на среднем огне или запекайте в духовке. Добавьте к ним немного растительного масла. Этот продукт позволит раскрыться вкусу овощей и сделает их более хрустящими. Кроме того, введение растительного масла в рецептуру облегчит процесс усвоения организмом каротиноидов и жирорастворимых витаминов А, Е, К и D.Фиолетовые овощиТакие овощи, как свекла, краснокочанная капуста, баклажаны и красный лук является источниками антоцианов. Это вещество обладает противовоспалительным действием и при попадании в организм резко снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов. При кипячении таких полезных продуктов входящие в их состав ценные вещества склонны переходить в воду. Соответственно, лучше избегать варки.Чтобы снизить потерю минералов и витаминов, лучше отдавать предпочтение таким процессам, как тушение на пару, жарка в масле и запекание. Перед запеканием свеклу и баклажаны вообще лучше не очищать от кожуры. Так можно сохранить в продуктах гораздо больше полезной клетчатки и фитонутриенов.Краснокочанную капусту можно тушить в соусе. Такая нехитрая уловка добавит сладости, сделает вкус овощного блюда более мягким и пикантным. При тушении капусты в соусе часть ее богатого витаминного состава перейдет в соус. А при варке этого продукта в воде полезные компоненты просто ушли бы в воду.