Медики объяснили, чем опасен дефицит цинка в организме

Дефицит цинка повышает риск развития диабета, заболеваний сердечнососудистой системы, а также рака.Около 40% пожилых людей в США, Европе, а также всех прочих развитых странах мира питаются по диете, которая предполагает употребление недостаточного количества цинка – отмечают исследователи из США.Они традиционно имеют повышенный риск по развития диабета, заболеваний сердечнососудистой системы, а также рака. Любая болезнь инфекционного характера также с большей вероятностью поразит их, из-за слабого иммунитета. При этом в молодом возрасте даже если человек потребляет совсем небольшое количество продуктов с содержанием цинка, аналогичного эффекта для его здоровья не последует.Причина заключается в том, что с годами нам необходимо все большее и большее количество данного микроэлемента. У некоторых видов животных потребность организма в пожилом возрасте в цинке возрастает без малого в 10 раз. У людей она возрастает примерно в 5-6 раз, что также очень существенно. В результате, питаясь по одной и той же диете в течение всей жизни, Вы можете внезапно в пожилом возрасте обнаружить, что каких-то отдельных питательных веществ Вам явно не хватает.«В рамках нашего нового исследования, как на животных, так и на человеке было установлено, что дефицит цинка может вызвать повреждения ДНК, что в свою очередь может приводить к системным воспалениям. Некоторая степень воспаления в организме является нормальной и даже необходимой для содействия заживлению ран и поддержка функций обмена веществ и иммунного ответа. Однако в результате дефицита уровня цинка в организме происходит системное воспаление, которое в значительной степени превышает нормальное значение. В результате врачи рекомендуют пожилым людям употреблять добавки с содержанием цинка (эксперты по питанию рекомендуют от 25 до 50 мг в день) в целях содействия укреплению иммунитета и снижения активности воспалительных процессов в организме.