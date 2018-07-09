Ученые подобрали по-настоящему эффективные сочетания антибиотической терапии

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Параллельный прием нескольких средств и даже рацион человека могут повлиять на эффективность противомикробных препаратов, говорят исследователи. В зависимости от патогена некоторые комбинации антибиотиков работают значительно хуже, а другие, наоборот, начинают побеждать устойчивые штаммы.По словам ученых, если человек принимает слишком много антибиотиков или пьет неполный курс, развиваются устойчивые штаммы бактерий. Комбинация нескольких лекарств может победить микробы, невосприимчивые даже к нескольким разным антибиотикам, однако предсказать итог трудно.В рамках последних исследований эксперты изучили комбинации разных антибиотиков, сочетания с другими лекарствами и приемами пищи, чтобы выявить наиболее эффективные вариации. В итоге многие сочетания снижали общую эффективность лечения, однако более 500 комбинаций повышали ее.К примеру, обычный ванилин усиливал действие спектиномицина, антибиотика, к которому у многих бактерий развивается устойчивость. Это вообще была одна из самых эффективных комбинаций. Но одновременно ванилин вкупе с другими антибиотиками снижал эффективность терапии. Правда, и сниженная эффективность неплоха.Эксперты констатируют: "В будущем мы сможем использовать комбинации веществ для того, чтобы избирательно предотвращать вредное воздействие антибиотиков. Также это замедлит развитие резистентности, ведь здоровые бактерии не будут находиться под постоянным воздействием антибиотиков, не будут сами вырабатывать устойчивость и не смогут передать ее опасным микробам".