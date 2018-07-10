Возрастную слепоту можно предупредить при помощи диеты

Анализ имеющихся научных данных показывает, что диета может влиять на риск развития и прогрессирования возрастной макулодистрофии (ВМД).Макулой называют пятно на сетчатке глаза, которое отвечает за наиболее четкое зрение. Дистрофические изменения в нем чаще всего развиваются с возрастом. Возрастная макулодистрофия – распространенная причина слепоты.В ходе исследования был проведен систематический анализ 18 исследований, отвечающим критериям качества. Результаты указывают, например, что приверженность к средиземноморской диете была связана с уменьшением риска развития ВМД. Восточная диета (с более высоким потреблением овощей, бобовых, фруктов, цельных зерен, томатов и морепродуктов) связана со снижением распространенности ВМД, тогда как западная диета (с более высоким уровнем потребления красного мяса, обработанного мяса, жирных молочных продуктов, жареного картофеля, очищенного зерна и яиц) связана с увеличением распространенности заболевания.Рацион с большим количеством овощей, богатых каротиноидами, и жирной рыбы, содержащей жирные омега-3 кислоты, полезен для тех, у кого повышенный риск развития возрастной дистрофии макулы (ВМД). Высокий гликемическоий индекс и употребление алкоголя (более двух порций в день) связывают с увеличением риска развития макулодистрофии.«Улучшение качества диеты, увеличение потребления продуктов питания, содержащих необходимые для сетчатки питательные вещества, а также отказ от употребления продуктов, которые вызывают окислительный стресс, играют важную роль в защите от развития возрастной макулярной дегенерации (AMD)», - говорит ведущий автор исследования Наоко Чепмен (Naoko Chapman) из новозеландского Университета Окленда (University of Auckland).Дмитрий Колесник