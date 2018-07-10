Почему женщины предпочитают молчать о сухости влагалища?
Новое исследование выявило факторы, которые способствуют поддержанию табу на обсуждение сухости влагалища.
Неприятную сухость, жжение и нехватку смазки во время секса испытывают многие женщины во время климакса. В ходе опроса об этих неприятных ощущениях заявили 19,4% из 2400 участниц в возрасте 57-69 лет.
Более половины из них, как ни странно, не обращались к гинекологу, и лишь менее 4% активно использовали какое-либо лечение, включая вагинальный эстроген в таблетках, крема или кольца.
Давно известно, что во время климакса в женском организме падает уровень эстрадиола, и сам организм претерпевает многие изменения, включая снижение притока крови, что и приводит к сухости влагалища и болям.
Также выяснилось, что частота половых актов никак не влияет на степень сухости влагалища или на болевые ощущения во время климакса. А потому дамы, которые надеются вылечиться сексом, должны пересмотреть свое отношение к проблеме и поискать другие более достоверные способы.
Ученые отметили, что гормональная терапия имеет больший эффект у женщин с естественной менопаузой, а не после удаления матки, например.
— Если смазки и вагинальные увлажнители недостаточно эффективны, существуют терапии с доказанной эффективностью, такие как вагинальный эстроген, кольца, крем или новинка — вагинальный дегидроэпиандростерон, заключила доктор Джоанн Пинкертон.
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