Найдено революционное средство от болезненных язвочек во рту

Это уникальное средство — не что иное, как пластырь, который крепится в полости рта.Ученые из школы клинической стоматологии Шеффилдского университета в сотрудничестве с датскими коллегами разработали уникальную заплатку из специальных полимеров, которую можно наклеивать прямо на слизистую полости рта.Это настоящий прорыв в лечении таких заболеваний полости рта как плосетй лишай и рецидивирующий афтозный стоматит. Эти болезни вызывают образование болезненных язв и диагностируются у 1-2% наспления планеты.До сих пор язвочки в полости рта лечили либо специальными кремами, либо щеточками. Такое воздействие сложно назвать целевым, так как в этом случае обработке подвергалась едва ли не вся полость рта, что, кстати, существенно снижает эффективность терапии.А новый пластырь Rivelin обладает длительной адгезивностью (надолго прикрепляется к слизистой) и высокой гибкостью, отлично соответствуя поверхности слизистой полости рта.Ведущий автор исследования доктор Крейг Мердок отметил, что заболевания полости рта, которые приводят к образованию болезненных язвочек, всерьез отравляют жизнь пациентам.— Современные методы лечения с использованием стероидов, такие как щетки, крема или мази, зачастую неэффективны из-за недостаточной продолжительности контакта препарата и язвы. А пластырь крепится надолго и, кроме того, формирует защитный барьер, обеспечивая стерильность места заживления.Пациентам, которые уже испытали новинку, все понравилось. Ученые уже получили 17,7 миллионов долларов от венчуров и намерены провести два клинических испытания в США и Великобритании.