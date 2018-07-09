Рацион человека напрямую влияет на его личный риск развития онкологических заболеваний

Онкологи представили список продуктов, которые с большой вероятностью могут привести к развитию рака. Самым опасным было признано красное переработанное мясо. Оно грозит появлением рака желудка и кишечника. Сюда относятся мясные продукты с увеличенным сроком хранения и измененными вкусовыми качествами вроде бекона, ветчины, салями.В этих продуктах можно найти много канцерогенов. К примеру, при употреблении 50 граммов продукта риск возникновения рака кишечника может возрасти на 18%. Вредны также пестициды, различные пищевые добавки и искусственные подсластители. Их можно встретить как в овощах, так и во всех готовых продуктах, включая молочные.Чтобы нейтрализовать негативное влияние данных веществ, ученые советуют включать в рацион продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. К ним относятся томаты, куркума, черника, гранат, брокколи, зеленый чай, жирная рыба.