Рацион человека напрямую влияет на его личный риск развития онкологических заболеваний
В этих продуктах можно найти много канцерогенов. К примеру, при употреблении 50 граммов продукта риск возникновения рака кишечника может возрасти на 18%. Вредны также пестициды, различные пищевые добавки и искусственные подсластители. Их можно встретить как в овощах, так и во всех готовых продуктах, включая молочные.
Чтобы нейтрализовать негативное влияние данных веществ, ученые советуют включать в рацион продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. К ним относятся томаты, куркума, черника, гранат, брокколи, зеленый чай, жирная рыба.
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