5 советов, как победить сухость кожи

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Упругая, гладкая кожа, без высыпаний мечта всех девушек, но такой кожей могут похвастаться далеко не все. Одна из основных причин, которая доставляет дискомфорт в обычной жизни — это сухость кожи.Погодные условия или аллергические реакции могут способствовать сухости кожи. Если вышеуказанные факторы исключены, можно выбирать путь устранения других факторов.Почему кожа сухая?Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно определиться какая же кожа относиться к сухой.Сухая кожа характеризуется:1. тусклым цветом;2. шелушением;3. ощущением стянутости.Сухая кожа сигнализирует о том, что организму не хватает воды. Одним из главных факторов здоровой кожи является увлажнение. Вода обеспечивает питание и увлажнение клеток кожи. Из-за отсутствия влаги кожа теряет свой цвет, начинает шелушиться, появляются морщины.Сухая кожа нуждается в пристальном внимании, поскольку проблемы будут проявляться с возрастом. Прежде чем начать лечить сухость кожи необходимо установить причины. Причин может быть очень много, в этой статье разобраны основные факторы.Наследственность. Человеку может достаться любой ген от его родителей, бабушек и дедушек. Кожа не является исключением, можно унаследовать как хорошую, так и сухую, и жирную кожу.Неподходящий климат. Кожа может негативно реагировать на природные явления (ветер, мороз, солнце).Низкая влажность в помещении. Радиаторы, обогреватели высушивают воздух, что наносит серьезный вред здоровью. Из-за низкой влажности кожа начинает шелушиться, теряет упругость и возникают морщины.Частые косметологические процедуры. Пилинг и чистка лица травмируют эпидермис. Верхний слой кожи становится грубее, теряет цвет, появляются мелкие трещины.Неправильно подобранная косметика может усугубить ситуацию. Помимо сухости могут начаться прыщи и чёрные точки.Нехватка воды в организме. Дефицит воды вызывает стресс у организма. Организм начинает работать в аварийном режиме, это все отражается на лице. Кожа истончается, появляются трещины и морщины.Нарушение гормонального фона. Наиболее часто это проявляется в подростковом возрасте, во время беременности и во время менопаузы.Недосып, стресс нарушают работу всего организма, и как следствие все несовершенства видны на лице. Кожа увядает, появляется сухость и морщины.Пагубные привычки. Пристрастие к никотину и алкоголю вызывает не только сухость, но много других проблем с кожей.Неправильное питание. Еда во многом определяет здоровье кожи. Чрезмерное употребление жирного, мучного сладкого нарушает обмен веществ в организме. Через промежуток времени все это отражается на коже.Возраст. Особенность сухой кожи заключается в том, что она не беспокоит в молодом возрасте. Сухая кожа не склонна к прыщам и угрям. Но с возрастом она начинает проявлять себя, чем старше, тем больше. Появляются мелкие трещины, которые приводят к морщинам. Лицо теряет свой цвет и начинает шелушиться.Борьба с сухостью кожиСвести к минимуму пребывание на открытом солнце, сильном морозе и ветре. Если это невозможно, пользоваться защитной косметикой.В отопительный сезон в квартире нужно ставить увлажнитель воздуха. На рынке их огромное количество, можно выбрать на любой вкус. Также рядом с радиатором или другим источником отопления можно поставить небольшое количество воды в емкости, это тоже будет увлажнять воздух.Для людей с сухой кожей лучше свести к минимуму все косметические процедуры. Можно ограничиться утренним и вечерним умыванием водой, затем протирать лицо тоником. Тоник нужно выбирать специально для сухой кожи, без содержания спирта. Частота пилинга — один раз в четыре недели.Все средства для умывания нужно выбирать в соответствии с типом кожи, и внимательно изучать состав.Поддержание водного баланса. Употребление достаточного количества чистой воды, примерно два литра в день.Восстановить гормональный фон поможет только врач. Необходим курс специальных препаратов.Наладить питание. Ежедневно употреблять в пищу фрукты, овощи, мясо и рыбу. Добавить в рацион продукты с большим уровнем клетчатки.Средства по уходу нужно подбирать в соответствии с возрастом."Домашние помощники" для восстановления сухой кожиСамые примитивные продукты, которые есть у каждой хозяйки на кухне могут стать отличными компонентами для домашних масок для лица. Они не займут много времени и сил, но кожа будет очень «благодарна».Ингредиенты: сырой желток, сок лимона, масло оливковое, мед. 15 мл оливкового масла и сока лимона смешать с желтком и пятью миллилитрами меда. Смесь наложить на лицо. Через десять минут удалить ватным диском или смыть струей воды. После маски кожа получит дополнительное питание.Ингредиенты: картофель (2 штуки), растительное масло (30 мл). Картофель сварить, помять, перемешать с маслом. Лучше, чтобы картофель был нехолодным. Массирующими движениями осторожно втереть полученную смесь. Поддержать на лице смешанные ингредиенты 15 минут. После этой процедуры кожа приобретет матовый оттенок, мелкие трещины начнут разглаживаться.Ингредиенты: овсянка - 15 мл, тыквенное масло - 40 мл, сырой желток. Перемешать все компоненты, для достижения эффекта нужно 20 минут подержать смесь на лице. Остатки маски удалить водой. Маска предотвращает шелушение кожи.Ингредиенты: мята, кипяченая вода, мёд. Несколько листьев мяты растереть до порошкообразного состояния, добавить 200 мл воды и 50 мл меда. Смесь компонентов прекрасно увлажняет сухую кожу.Ингредиенты: банан, сметана. Банановую мякоть перемешать с 15 мл густой сметаны. Состав наложить на лицо, удалить через 10 минут водой. Указанные составляющие питают кожу.Ингредиенты: кипячёная вода, ромашка аптечная. Заварить пакетик ромашки кипятком, дать остынуть. Протирать в течение дня ватным диском. Ромашка природный антибиотик, который предотвращает появление прыщей. Также данный раствор успокаивает кожу.Применять маски нужно правильно, тогда получиться достичь желаемого результата. Завершением каждой маски должен стать питательный крем.Сухая кожа — это повод начать заботиться о ней ещё в молодом возрасте. Правильный уход за кожей приведет к подтянутому лицу без прыщей и шелушения.Но важно помнить, что необходимо заботиться не только о коже, но и об организме в целом.