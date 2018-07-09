Продукты, которые нужно и не нужно мыть

Многие их тех продуктов, которые мы тщательно моем, на самом деле в таком мытье не нуждаются. В то же время специалисты настаивают на мытье того, что обычно не моется.То, что нужно обязательно мыть перед употреблением фрукты и овощи, знают все. Но врачи уточняют, что мытью подлежит вся растительная продукция без исключения. Проверьте себя, моете ли вы, например, арбузы или бананы?Кроме того обязательной мойке, по словам экспертов, подлежать консервные банки. Принцип тот же, что и для мытья арбузов – если не очистить поверхность, опасные микроорганизмы с большой долей вероятности попадут внутрь.Также в обязательном порядке моются орехи и сухофрукты. Причем орехи нужно мыть, независимо от того, продаются они очищенными или в скорлупе. В каких условиях они хранились и транспортировались, неизвестно – поэтому предпочтительнее их вымыть, чем рисковать здоровьем.Сухофрукты нужно мыть или замачивать перед употреблением, даже если они продавались в упаковке.В список продуктов, которые не нуждаются в мытье, специалисты включили:Яйца – на них уже есть защитная пленка, образующаяся после антимикробной обработки, которой продукт подвергается, прежде чем попасть на полки магазинов.Грибы – их рекомендуется просто быстро прополоскать и промокнуть непосредственно перед готовкой.Мясо – курятину, свинину, говядину, словом, любое мясо мыть, по мнению экспертов, не нужно, так как микроорганизмы с его поверхности разлетаются с брызгами воды по всей кухне. Термической обработки вполне хватает для их уничтожения.