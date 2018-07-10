ТОП-5 продуктов, лучше всего снижающих аппетит

Употреблять эти продукты рекомендуется всем, кто страстно хочет похудеть. Они содержат много полезных микроэлементов, хорошо насыщают и помогают длительное время не испытывать голода и желания лакомиться чем-то вредным для фигуры вроде конфет или тортиков.Овсянка. Если нет времени варить овсяную крупу, можно использовать овсяные хлопья, но строго без сахара. Усвоение овсянки – процесс медленный, поэтому и не хочется после такой каши долго есть снова. Для переваривания овса нужна энергия, и организм тратит для этого жир.Яблоки. Данные ряда научных исследований говорят о том, что регулярное употребление несладких яблок защищает от скачков сахара в крови и нормализует обменные процессы. Но важно помнить: яблоки не нужно есть натощак.Натуральный йогурт. Употребление натуральных кисломолочных продуктов улучшает состояние кишечной микрофлоры, что позитивно сказывается на пищеварении и жирообмене. Кроме того, это источники белка, употребление которого препятствует повышению глюкозы в крови и росту уровня инсулина, это и обеспечивает в итоге длительную сытость.Творог. По словам ученых, в нем содержится больше белка, чем в говядине. Именно недостаток белка запускает в организме реакции, которые ведут к обостренному желанию есть сладкое.Бобы. Фасоль, горох, чечевица, нут насыщают так основательно, что с ними могут сравниться мало какие продукты. Этому способствует высокий уровень клетчатки и природного растительного белка. Еще бобовые – это источник витаминов группы В, важнейших для крепкой психики и качественного мышления.