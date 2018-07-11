Медики подсказали, откуда берется перхоть и как от нее избавиться

Научные сотрудники Шанхайского университета раскрыли секрет появления перхоти у человека, а также рассказали о способах борьбы с ней.По словам китайских специалистов, перхоть не является порождением грибка Malassezia, как это считалось ранее, а возникает в результате изменения состава бактериального сообщества, обитающего на коже головы. К таким выводам ученые пришли в ходе эксперимента, в котором приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 60 лет. При этом часть добровольцев страдала от «снега» на волосах, а другие имели здоровую кожу головы. Обе группы людей вымыли голову за 48 часов до исследования, после чего у них был взят соскоб со скальпа.Анализ биологических образцов показал, что на поверхности кожи головы обитают бактерии двух родов – Propionibacterium и Staphylococcus. У здоровых людей преобладает первый вид микроорганизмов, а у людей с перхотью – второй.«Именно бактерии влияют на то, насколько организм человека подвержен появлению перхоти», – констатировали сотрудники Шанхайского университета.Авторы исследования убеждены: средства, направленные на лечение грибковой инфекции, не принесут действенных результатов. По их мнению, наиболее эффективным способом избавления от неприятного «снега» на волосах может стать «уравновешивание» бактериального дуэта Propionibacterium и Staphylococcus.Ученые надеются, что благодаря их исследованию в ближайшее время будут созданы косметические и медицинские препараты направленного действия.