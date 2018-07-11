Врачи объяснили, как дневной сон влияет на здоровье

Режим нужно соблюдать не только в питании, но и в распорядке дня.Проведенные исследования показали, что такой кратковременный отдых позволяет быстро восстановить силы, оказывая на организм «эффект перезагрузки». После дневного сна у человека повышается концентрация внимания и улучшается память.По словам исследователей, эффект от такого дневного релакса даже лучше, чем от чашечки бодрящего кофе.На протяжении ряда лет ученые спорили на тему: «Дневной сон – это хорошо или плохо». Позже специалисты пришли к выводу о том, что послеобеденный отдых положительно воздействует на здоровье, просто нужно соблюдать определенные принципы.Основные правила дневного сна заключаются в следующем: отдых в светлое время суток должен вписывать во временные интервалы от 20 минут до полутора часов. Более длительный сон окажет вред здоровью. Человек почувствует себя уставшим, хотя недавно лежал в постели.Если до отдыха он занимался физическими упражнениями, то спать можно только через два часа после нагрузки. Иначе мозг не отключится и человек не сможет получить заряд энергии.Режим нужно соблюдать не только в питании, но и вообще в распорядке дня. Речь идет о том, что ложиться спать желательно в одно время суток. Дневной отдых нужен далеко не всем, поэтому через силу ничего делать не следует. По статистике, дополнительный сон требуется половине людей. Остальные обходятся без него и отлично себя чувствуют.Ученые назвали эти простые правила и уверяют, при их соблюдении можно укрепить здоровье, стать бодрее и счастливее.