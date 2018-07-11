4 важные причины перейти на козий сыр с обыкновенного

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Вы любите сыр, но чувствуете себя виновным за большое количество калорий каждый раз, когда едите сыр? Часто ли вы думаете, насколько это было бы здорово, если бы у вас был лучший сыр в мире, который содержит меньше калорий? Что ж, для вас есть хорошие новости. Есть козий сыр, который является именно тем сыром, который вы хотите!В чем плюсы козьего сыра?Козий сыр обладает множеством преимуществ для здоровья! Он сделан из козьего молока и доступен в мягких и твердых формах, таких как другой сыр. Но он здоровее и лучше, чем сыр из коровьего молока. Помимо наличия большего количества питательных веществ, есть еще несколько интересных преимуществ для здоровья козьего сыра. Эксперты решили выяснить, чем же полезен козий сыр и козье молоко.1. Низкое содержание жираКозий сыр является обезжиренной альтернативой обычному сыру. Он содержит меньшее количество жира, чем другие виды сыра, и замена обычного сыра козьим сыром может помочь вам уменьшить количество насыщенного жира и холестерина в вашем рационе. Козий сыр содержит чуть больше половины объема жира, чем обычный сыр.2. Меньше калорийКозий сыр содержит меньше калорий, чем любой другой вид сыра, приготовленный из коровьего молока. В идеале, если вы замените чеддер козьим сыром, вы будете эффективно убирать 200-300 калорий из своего рациона.3. Хорошо для тех, у кого лактозная непереносимостьКозье молоко содержит значительно меньшее количество лактозы, чем обычное молоко. Лактоза обычно теряется, когда сыр взбалтывается, и козий сыр, таким образом, содержит исключительно низкое количество лактозы. Это делает его идеальным сыром для людей, страдающих от непереносимости лактозы.4. Низкое содержание натрияКозий сыр содержит менее половины того количества натрия, которое есть в обычном сыре. Избыток натрия может привести к хроническим состояниям и потенциально смертельным заболеваниям, таким как сердечный приступ и даже инсульт. Обычно врачи рекомендуют ежедневно принимать не более 2300 мг натрия. Если вы тот, кто не может сопротивляться сыру, вы можете переключиться на козий сыр.5. Достаточно много белкаКозий сыр не так богат, как обычный сыр с точки зрения содержания белка, но он обеспечивает приличное количество питательного вещества, которого достаточно для правильного функционирования организма. Козий сыр обычно содержит чуть более половины того уровня белка, который есть у сыра чеддер. Врачи обычно рекомендуют женщинам потреблять 46 г белка, тогда как мужчины должны в идеале потреблять 56 г белка каждый день.6. Богат витаминами и минераламиКозий сыр содержит больше минералов и витаминов, чем коровий сыр. Он особенно богат витамином D и витамином K, а также содержит такое же количество витамина А, как и коровий сыр. Козий сыр также содержит витамины группы В,такие как тиамин, ниацин и рибофлавин. Рибофлавин является важным витамином, который способствует укреплению здоровья тканей. Поскольку ваше тело не производит эти необходимые витамины и минералы самостоятельно, козий сыр может обеспечить постоянный источник этих необходимых витаминов.7. КальцийКозий сыр особенно богат кальцием. У него большая концентрация кальция, чем в коровьем сыре. Кальций особенно важен для организма, помогает укреплять кости и зубы, а также защищает вас от болезней. Кальций имеет много преимуществ для человеческого организма.Итак, теперь, когда вы знаете об удивительной пользе для здоровья козьего сыра, подумайте о замене обычного сыра козьим сыром. Однако не забудьте купить это у надежного производителя.Кроме сыра также можно использовать и козье масло. Вы когда-нибудь пробовали козье масло? Существует несколько способов использования козьего масла. Хочешь узнать больше? Продолжайте читать!В чем польза козьего масла?Козье масло, как вы догадались, приготовлено из козьего молока. Коза дает меньше молока, чем корова. Итак, разве масло не драгоценное?Коровье молоко, без сомнения, очень здорово. Тем не менее, известно, что белок коровьего молока вызывает определенные аллергические реакции у некоторых людей. Козье молоко лучше переносится, так как оно содержит меньшее количество этих аллергенных белков. Молоко у козы имеет немного больше преимуществ.По структуре оно наиболее близко к человеческому молоку.Его легче переваривать, поскольку он имеет более мелкие жировые шарики.Оно также имеет жирные кислоты с более короткой цепью, которые легко доступны для организма.Козье молоко имеет меньшее содержание лактозы.Козье молоко содержит, естественно, более низкий уровень холестерина.Козье молоко содержит много важных минералов, витаминов и большого количества кальция.Оно усиливает поглощение железа и кальция в организме.Молоко из козы слабощелочное, в отличие от слабокислой коровьего молока.Молоко коров, хотя и популярно, также является причиной вздутия живота и раздражения в желудке. Люди, потреблявшие козье молоко, не сталкивались с этими проблемами.Преимущества козьего масла:1. Козье масло имеет более низкую температуру плавления. Это означает, что он может плавиться быстрее, чем любой другой тип масла, что позволяет вам быстрее распространять его на блюдо.2. Благодаря меньшему содержанию лактозы, козье масло легче усваивается, чем коровье масло. Непереносимые лактозы люди могут забыть о маргарине и наслаждаться маслом.3. В отличие от коровьего масла масло из молока козы очень светлое. Крем этого масла не так тяжел во рту, как традиционное масло из-за его жировой структуры. Козье масло делает ваши рецепты легче, но также придает им свежую свежесть.4. Дегустаторы говорят, что козье масло имеет мускусный козообразный вкус. Тем не менее, масло придает сладкий, острый вкус рецептам. Это особенно восхитительно с морской солью. Просто соедините его с редисом, и вы узнаете, что за вкус козьего масла.5. Масло белое как снег, так как в нем нет каких-либо добавленных ингредиентов, которые делают коровье масло желтым.