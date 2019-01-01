Простой способ похудеть, не ограничивая себя в еде

Все просто. Скорректируй свой рацион.Прежде всего, надо питаться более здорово, а это не значит, есть мало. Ешь больше полезного: овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Ограничено потребляй хлеб, макароны, жареное, сладкое. Пей много воды. Но если захочешь, съесть что-то из того, что вроде как вредно, ешь со спокойной душой и не осуждай себя.Из каких же продуктов можно составить рацион, на котором можно похудеть, но не ограничивать себя в питании?Белковые продукты: куриная грудка, индейка, яичные белки, творог, морепродукты, рыба, сыр тофу.Углеводные продукты: овсянка, гречка, рис, киноа, бобовые продукты(фасоль, горох, чечевица ), фрукты(способствуют похудению грейпфрут и помело), любые овощи.Продукты, содержащие полезные жиры: орехи, оливковое масло, авокадо, яичные желтки, сыр, горький шоколад.