Медики рассказали о пользе фасоли

Употребление бобовых имеет плюсы, оно связано также с пониженным уровнем заболеваемости раком и сердечными заболеваниями.Бобы богаты белком. Они являются одними из самых богатых источников растительного белка, питательного вещества, которое помогает наращивать мышечную массу. И клетчатка в бобовых повышает здоровье пищеварительной системы и предотвращает серьезные болезни, такие как колоректальный рак. Бобовые содержат другие необходимые питательные вещества, такие как железо, медь, фолиевая кислота и марганец, которые поддерживают несколько жизненно важных функций организма.1. Спасает от диабетаПо данным Американской ассоциации диабета, бобы могут помочь регулировать уровень сахара в крови — лучше, чем большинство других крахмалистых продуктов. Белок в бобах также помогает в этом отношении. Исследователи также обнаружили, что сочетание фасоли с рисом может остановить проблемы с сахаром.Бобы также содержат то, что исследователи называют медленными углеводами, что означает, что углеводы медленно всасываются из кишечника, помогая избежать внезапного повышения сахара. А клетчатка в бобовых помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина — еще одна проблема диабета. Поэтому благодаря низкому гликемическому индексуфасоль может быть хорошим дополнением к меню людей с диабетом.2. Защитит сердцеБыло обнаружено, что потребление бобовых, включая фасоль, снижает риск сердечных заболеваний. В других исследованиях потребление бобов приводило к снижению уровня плохого холестерина и увеличению уровня хорошего холестерина. Было обнаружено, что брожение брома растворимой клетчатки снижает уровень плохого холестерина — и бобы, богатые клетчаткой, могут помочь в этом.Бобы также богаты калием, еще одним важным питательным веществом, которое, как известно, регулирует уровни артериального давления.3. Помогает предотвратить ракФасоль — это важный источник антиоксидантов, которые помогают бороться с раком. И клетчатка, которую они содержат, как мы говорили, помогает бороться с различными формами пищеварительного рака.Исследования говорят также о том, что обильное потребление флавонолов полезно для снижения риска развития рака как такового. А поскольку бобовые имеют высокую концентрацию флавонолов, они могут быть полезны для больных раком. По данным Американского института исследований рака, лигнаны и сапонины в фасоли тоже способны бороться с раком.4. Может помочь потерять весРезультаты исследований показали, что бобовые могут положительно влиять на вес. Все дело в том, что в бобовых содержится белок, который больше насыщает организм, чем жир или углеводы.Исследования также были направлены на выделение ингибиторов альфа-амилазы из экстрактов бобов — эти ингибиторы помогают предотвратить поглощение и распад крахмала и, следовательно, могут способствовать потере веса.5. Помогают укрепить костиКальций и магний в фасоли могут укрепить кости и предотвратить остеопороз. И фолиевая кислота в бобовых помогает поддерживать общее здоровье, тем самым снижая риск заболеваний костей.Некоторые исследования также показывают, что фасоль может быть хорошим вариантом для людей с подагрой — из-за содержания белка (бобовые содержат умеренное количество пуринов).6. Хороша для детейФасоль содержит основные питательные вещества, которые помогают расти и развиваться младенцам. Она содержат кальций и калий, которые важны для прочности костей. Они также содержат белок, необходимый строительный блок для роста и развития.Фолат в фасоли также играет важную роль в развитии мозга у младенцев.7. Полезна для бодибилдингаПоскольку фасоль богата углеводами, они обеспечивают длительную энергию для ваших тренировок. Исследования показывают, насколько важны углеводы для восстановления после тренировки мышц. Бобы также содержат белок — питательное вещество, которое предлагает все необходимые аминокислоты организму.Фасоль также является калорийной, что может стать огромным плюсом для культуристов. И магний в бобах играет важную роль в синтезе белка — питательное вещество также помогает в мышечном сокращении и расслаблении.8. Может быть важным во время беременностиЛучшее свойство бобов в том, что они содержат белок, клетчатку, железо и антиоксиданты — все это очень важно, особенно во время беременности. Объем крови увеличивается во время беременности, и это означает, что вам нужно больше железа для производства большего количества гемоглобина. И железо, наряду с фолатом, помогает в когнитивном развитии ребенка.Волокно в фасоли помогает правильной работе вашего пищеварительного тракта. Это связано с тем, что в этот период гормоны могут взаимодействовать с процессом пищеварения и приводить к запорам. Оптимальное количество клетчатки в фасоли может помочь избежать этого.Каковы побочные эффекты фасоли?Бобы содержат гемагглютинин, который может вызывать красные кровяные клетки. Избыточные количества этого соединения могут привести к диарее, тошноте, боли в животе и рвоте. Однако опасность есть в сырых бобах и только, если есть их слишком много. Волокно в бобах может работать в обоих направлениях. Избыточное потребление бобов может привести к метеоризму, диарее и запору. Избыток фолата также связан с раком. Исследования показали, что люди, принимающие 800 мкг фолиевой кислоты (RDA составляет 400 мкг) в день, имеют повышенный риск развития рака. Хотя железо в бобах полезно, избыток его может привести к повреждению сердца и головного мозга.