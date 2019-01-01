Диетологи рассказали, от каких продуктов стоит отказаться

Вкусные продукты не всегда являются полезными.Пищевая промышленность заполнила рынок огромным количеством вкусных, но далеко не всегда полезных для организма продуктов.Благодаря активной рекламе многие из нас стали полагать, что действительно существуют полезные варианты быстрого питания. Да, такие продукты могут включать питательные микроэлементы. И они полностью готовыми к употреблению. Но на самом ли деле такое питание является здоровым?Проблема в том, что зачастую мы не читаем внимательно этикетки на продуктах, которые покупаем. Из-за этого мы упускаем то, что такие продукты содержат различные искусственные добавки. Со временем они могут сильно навредить нашему здоровью.На самом деле такие полуфабрикаты обычно содержат больше калорий, чем их натуральные аналоги. Поэтому такое питание имеет прямое отношение к лишнему весу и нарушениям метаболизма. Какие именно продукты вредны?1. Мясные продукты и колбасыКолбасы способны сильно привлекать покупателя своей свежестью и вкусом. Их легко использовать для приготовления различных рецептов и быстрых блюд.Проблема в том, что колбасы содержат большое количество натрия. Он становится виновником появления задержки жидкости и воспалительных процессов.Как правило, при производстве колбас используются и различные химические добавки. Например, нитриты и нитраты. Последние могут увеличивать риск развития раковых заболеваний.2. Картошка фриКартошка фри кажется нам вкусной. Она отлично подходит для перекусов, когда нас атакует голод. Тем не менее, этот продукт содержит много насыщенных жиров и натрия, поэтому его нужно исключить из своего рациона.Регулярное употребление картошки фри может приводить к повышению уровня холестерина в крови и вызывать нарушения метаболизма. При этом картошка фри — один из продуктов, которые больше всего полнят.3. Батончики со злакамиНа протяжении нескольких лет мы покупаем такие батончики со злаками. Мы думаем, что они являются быстрой и полезной альтернативой для перекуса.Действительно, многие из них содержат злаки и другие натуральные ингредиенты. С ними наш организм получает много питательных веществ. Но при этом важно иметь в виду, что такие батончики содержат сахара и вредные химические добавки.4. Рафинированное растительное маслоВо многих странах мира люди используют слишком много растительного масла. Пожалуй, было бы невозможно представить себе питание без него.Хотя далеко не все растительное масло вредно, большинство представленных на рынке масел являются рафинированными. Они содержат жиры, вредные для сердечно-сосудистой системы и метаболизма.5. Белая мукаБелая мука также популярна на рынке пищевых продуктов во многих уголках мира. Речь идёт не только о самой муке, но продуктах, содержащих этот ингредиент. Ассортимент таких продуктов довольно обширен.При этом покупатели не подозревают, что рафинированная мука теряет полезные свойства исходного продукта. К сожалению, этот процесс способен значительно менять пищевую ценность муки.Небольшое количество муки не навредит твоему здоровью. Но злоупотребление этим ингредиентом способно приводить к лишнему весу. Также возможно вздутие живота и повышение уровня глюкозы в крови.6. КонсервыКонсервы являются ещё одной палочкой-выручалочкой быстрого питания. Они часто выручают тех из нас, у кого нет возможности уделять много времени приготовлению пищи. Они легко используются и долго хранятся, а их вкус приятен.В чем же опасность таких продуктов? Всегда помни о том, что эти продукты подвергаются обработке в промышленных условиях. Поэтому рекомендуется хорошо подумать перед тем, как покупать банку консервов.Производители консервов не предупреждают покупателя о том, что из-за консервирования их продукты теряют ряд питательных веществ. С другой стороны, их производство подразумевает добавление различных химических веществ. Последние способны навредить нашему кишечнику.