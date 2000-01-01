Врачи рассказали, в каком мясе больше всего антибиотиков

Рекомендуется перейти с куриного мяса на утку или индейку.Куриное мясо, на которое массово переходят украинцы из-за дороговизны телятины, может быть опасным для здоровья. Причиной тому – обилие антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров.Организм человека страдает от постоянного употребления такого мяса.По данным Института аграрной экономики, в середине 2000-х мясо курицы составило 38% от всего потребления мяса. Сейчас доля курятины — уже почти половина. За год среднестатистический украинец съедает примерно 25 килограммов курятины.«Мы получаем на стол продукт, нашпигованный антибиотиками. Сейчас в медицине очень острая проблема — это резистентность к антибиотикам. Мы можем подцепить инфекцию, и, возможно, нам понадобится антибиотик. И если у человека на столе бройлерная курица регулярно, то этот антибиотик просто не сработает», — рассказал диетолог Александр Кущ.Чтобы снизить употребление вредного мяса, диетолог советует перейти на утку и индейку.«Есть виды птицы, которые не поддаются бройлерству, например индейка, утка. Не надо сбрасывать со счетов другие виды белка — молочные продукты, яйца. И тогда доля этой бройлерной курицы может быть существенно снижена, я думаю, если она будет возникать раз или два в неделю, то организм будет в состоянии справиться», — добавил Александр Кущ.По словам эксперта, больше всего вредных веществ в курятине накапливается в коже, печени и окорочках. А наименьшая — в грудинке