В летнюю жару важно контролировать давление и хорошо высыпаться

В жару организм работает на приделе, потому так важно вовремя поддерживать его витаминами и микроэлементами, а также – хорошо высыпаться и контролировать давление, особенно при наличии сердечно-сосудистых недугов.Переутомление и бессонница терзают в летнюю пору многих, но бороться с бессонницей нужно. К примеру, можно выпить на ночь 20-25 капель пустырника на стакан воды, но главное – не есть ничего «тяжелого», особенно мяса и жирных продуктов. Переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела. К тому же это очень негативно влияет на сердце.«Летом очень важно контролировать артериальное давление, особенно, если проблемы с сердечно-сосудистой системой уже существуют. Увы, многие украинцы до сих пор не умеют делать это правильно.Верный результат всегда зависит от многих факторов. Хорошо бы, чтобы давление вам измерял кто-то из близких, а вы при этом расслабились и не двигались, приняв удобное положение - манометры могут показывать неправильные результаты, если долго стояли в комнате с кондиционером, либо наоборот – под яркими лучами солнца. Для большей точности часто рекомендуют мерять давление на обеих руках, учитывая разницу», - говорит врач.Если давление лишь слегка понижено или повышено, не спешите глотать горсти таблеток. Лучше воспользуйтесь безопасными народными средствами. При повышенном, хорошо ежедневно выпивать натощак стакан заваренных ягод калины с 15-20 каплями настойки эхинацеи. Отлично зарекомендовал себя отвар на меду с цикорием и лимоном. При пониженном – рекомендуют зеленый чай с женьшенем, либо имбирный чай с сахаром.Также не лишним будет поддержать сердце витаминными добавками калия и магния. Купить такие можно в любой аптеке.Врач также рекомендует в жару отказаться от любой соленой и копченой пищи, есть больше овощей, ягод и зелени. Не стоит также пить алкогольные напитки и курить на жаре, а также находится на улице с 11 до 16 часов.