Медпрепараты от гипертонии могут вызвать рак

Так, исследователи из Дании определили как опасный компонент валсартан, на основе которого и делаются подобные лекарства.По их мнению, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которые производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.