Медпрепараты от гипертонии могут вызвать рак

Так, исследователи из Дании определили как опасный компонент валсартан, на основе которого и делаются подобные лекарства.

По их мнению, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.

Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которые производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.
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