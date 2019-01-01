Медпрепараты от гипертонии могут вызвать рак
По их мнению, при длительном приеме препарат может вызвать проблемы со здоровьем. Это может быть связано с нарушением процесса очищения при производстве указанного антигипертензивного средства.
Отмечается, что фармкомпании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которые производили таблетки на основе названного вещества, уже отозвали с аптечного рынка свою продукцию.
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