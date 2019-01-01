Врач рассказал, как распознать арбуз, напичканный нитратами

До официального арбузного сезона еще месяц, но на рынках и лотках уже вовсю торгуют полосатыми ягодами. Специалисты уверяют, что употреблять их в пищу в настоящее время не стоит, так как подавляющее большинство плодов «напичкано» нитратами и всякой «химией».Нитраты не имеют вкуса или привкуса. Потому вовремя почувствовать опасность и перестать употреблять небезопасный продукт, невозможно. Впрочем, раз уж вы допустили фальстарт при покупке арбузов, стоит обращать внимание на ряд характерных признаков, которые укажут на содержание в плодах вредных веществ, а чтобы окончательно убедиться в безопасности ягоды можно провести несколько простых тестов в домашних условиях.На то, что арбуз безопасен должно указать желтое пятнышко на одном из его боков – оно свидетельствует о том, что плод долго соприкасался этим местом с землей, пока рос, стало быть, никакими ускорителями роста его не пичкали. При сжимании арбуза он должен издавать тихий, едва слышный треск, а полосы на нем должны быть хорошо выражены. Перед покупкой желательно немного поцарапать плод ногтем – если ягода выращена в натуральных условиях, кожура легко будет сдираться, а не «продавливаться» вниз.«Надежнее всего приобрести портативный нитратометр – это не такой уж дорогой прибор, о уместиться в женкой сумочке, зато при контакте с мякотью (на рынках ведь всегда предлагают разрезать арбуз), он довольно точно покажет вам насколько безопасен этот плод. Есть также несколько простых способов определить безопасность арбуза в домашних условиях. Просто опустите арбуз в воду (если, конечно, он не надрезан) – безопасный плод должен держаться на воде, а при высоком количестве нитратов он опустится на дно.Если арбуз надрезали уже на рынке –разрежьте его дальше по долькам и посмотрите на срезы. В безопасном для употреблении арбузе они не могут быть ровными, к тому же будут вины крупинки в самой мякоти, а вот срез нитратной ягоды будет идеально гладким» - говорит эксперт.Можно также внимательно осмотреть мякоть арбуза, который разрезали напополам, наличие белых или желтых прожилочек – верный признак того, что ягоды выращивали с применением опасных средств.Еще один вариант – отрезать немного мякоти и положить в стакан с чистой водой. Если она стала розовой – арбуз употреблять небезопасно.