Врачи рассказали, в каких случаях полезны огурцы

Названы 8 самых главных полезных свойств.Кто не любит в жаркое летнее время похрустеть сочным, вкусным овощем – огурцом? И все считают его незаменимым продуктом в разных салатах, но, все таки, довольно банальным и простым. Так ли это? Неужели простой овощ ни на что больше не «способен», кроме как придавать вкус салату? Конечно, нет.Огурцы – это большая кладь витаминов и полезных элементов. Овощ не только хороший пищевой ингредиент любого салата, но и отличный санитар организма. А еще огурцы используют в косметологии и выпускают на основе огуречного сырья много косметических средств.Немного истории. Мало кто знает, что родиной культивируемого огурца (англ. Cucumber) является Юго-Восточная Азия. В Украину огурец попал из Византии и сразу полюбился своими вкусовыми качествами и неприхотливостью выращивания.Полезные свойства овощаОвощ относится к семейству тыквенных растений. Семейство характеризуется наличием в своем составе большого количества каротина и различных витаминов группы В и С, Т. Этими природными свойствами обладает и Cucumber. Чем полезен огурец?В составе огурца находится 95% воды, а 5% составляют витамины и минералы. Витамины в огурцах представлены группой В, С и Р, провитамином А, а минеральные вещества — ионами кальция, железа и магния. Много в нем щелочных солей, особенно калия и йода. В огурце его химический состав свидетельствует о том, что овощ – низкокалорийный. Калорийность составляет – 14 к/калорий. Поэтому огурцы для похудения применять можно всем. Употребление их в пищу способствует не только похудению, но и ускорению метаболических процессов.Вода в огурцах насыщена калием, поэтому при пищевых отравлениях этот минеральный элемент выводит лишнюю жидкость и токсины из организма человека.Польза огурца очевидна при заболеваниях суставов, как поставщика кальция в организм.Очень действенно употребление свежих огурцов при панкреатите, потому что они легко усваиваются в организме без задействования ферментов поджелудочной железы. Во время употребления овоща поджелудочная железа отдыхает.Полезные свойства огурца обеспечивают хорошую работу всего желудочно-кишечного тракта: соли калия стимулируют и очищают кишечник, понижают кислотность желудка. Огурцы и содержащие в них витамины полезны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Можно проводить лечение огурцом при заболевании щитовидной железы, поскольку овощ содержит много йода и в природном состоянии он легко усваивается.Огурцы для будущих мамОгурцы при беременности: стоят ли они в первых списках питания для будущих мам? Можно ли их применять с наступлением лета и жары, когда беременной женщине очень хочется много пить воды? Огурцы и большой процентный состав в них воды спасают женщину от обезвоживания и предотвращают тучность, приводят в норму кровяное давление. Витамины повышают сопротивляемость беременных к инфекциям и способствуют полноценному развитию плода.Практически каждая беременная женщина сталкивается во время интересного положения с такой проблемой, как запоры. Именно огурцы способны качественно ее решать, поскольку наличие в них большого количества пищевых волокон обеспечивает очистку кишечника.Будущая мама во время беременности может заболеть гриппом, а жаропонижающие препараты противопоказаны! И в этом случае приходит на помощь надежный помощник и друг – огурец. Овощ – хорошее жаропонижающее и обезболивающее средство.Огурцы – прекрасное мочегонное природное лекарство, которое способно бороться с отечностью.Давно известно пристрастие беременных женщин к соленым огурцам. Во многих фильмах показывают, как женщина в интересном положении съедает чуть ли не банку соленых огурчиков. Конечно, этого делать нельзя. Побаловать себя можно, но, как говорится, с умом и в меру.Но, важный совет! Если беременная женщина после приема в пищу огурцов почувствовала на коже зуд, есть их категорически запрещено. Зуд – это признак аллергии, которую может вызвать овощ.Огурец в косметологииОгурец и его полезные свойства приметили косметологи. Ученые, изучив состав витаминов, которые содержатся в огурцах, пришли к выводу, что огурец для лица – это панацея от всех бед. Сок огурцаспособствует очищению, освежению и осветлению кожи лица. На основе сока косметологическая промышленность стала выпускать огуречный лосьон, разнообразные тоники и маски.Косметические средства прекрасно подтягивают кожу, избавляют от первых морщин, угрей и веснушек.Важный совет для всех женщин! Каждое лето, как только появятся свежие огурцы, необходимо делать маски для лица с жирной кожей.Для лица с сухой кожей можно сделать лосьон, который готовится так:Натереть на терке 1 стакан свежих огурцов.Залить 200 мл водки, смесь настаивать 2 недели.По истечению срока, процедить и разбавить кипяченой водой — 50/50.Добавить 1 чайную ложку глицерина.Деликатная проблема и огурецПолезны ли огурцы при проктологических проблемах? Часто об этом спрашивают пациенты, которые страдают таким заболеванием как геморрой. По этому поводу существует много мнений. Огурец от геморроя, как считает известный и практикующий доктор Попов, — самое первое средство. Введение свежего, сорванного с грядки и немытого огурца в задний проход за несколько сеансов полностью избавляет человека от проблемы. Но в этой теории много противников, поскольку доказательств излечения таким способом нет. Использовать огурец в качестве свечки нельзя и даже травмоопасно. Но кушать огурцы при геморрое можно, ведь они являются хорошим предупреждением запоров.Кому нельзя употреблять огурцы?Дилемма «Огурцы: польза и вред для организма» решена врачами основательно. Несмотря на то, что польза огурцов для организма огромная, есть, все таки, и свои минусы в их использовании:Не рекомендуется их употребление во время обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического гастрита, энтероколита.Стоит удержаться от их употребления при серьезных заболеваниях почек, надпочечников и камнях в почках.Нельзя кушать соленые огурцы при ожирении, поскольку они возбуждают аппетит.Также, если ребенок болен корью, возможен прием свежего огуречного сока, который очищает организм и выводит токсины. Но давать больному ребенку соленые огурцы ни в коем случае нельзя, поскольку они раздражают слизистую горла и желудка, плохо влияют на печень и почки.О том, что польза огурцов для организма человека очевидна, доказано давно. Во всех странах мира выращивается этот полезный овощ, который способен снабдить организм необходимыми витаминами, микроэлементами и органическими веществами, излечить, омолодить его и продлить жизнь!