9 ошибок, которые вы совершаете при приготовлении еды

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У каждого из нас есть свои определенные кулинарные пристрастия. Кто-то любит многокомпонентные блюда, а кто-то и вовсе предпочитает простые и незамысловатые комбинации. Нередко получается так, что приготовленные по одной и той же рецептуре блюда могут существенно отличатся. И даже большой поварской стаж не всегда является показателем мастерства и страховкой от самых простых ошибок.Эксперты рассказали о 9 самых распространенных ошибках, которые практически все допускают при приготовлении пищи. Избегая этих ошибок, вы не только сделаете пищу вкусной, но и полезной для здоровья.Использовать одну разделочную доскуДовольно часто хозяйки после разделки мяса кладут на разделочную доску продукты, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке. Незначительная, казалось бы, ошибка на самом деле очень опасна для здоровья. Бактерии, которые остаются на поверхности разделочной доски после мяса, не смываются окончательно, даже если сама доска блещет чистотой.Чтобы не заработать кишечное отравление и не устраивать каждый раз серьезную чистку кухонных принадлежностей, заведите сразу несколько досок для мяса, рыбы, фруктов и овощей.Промывать макаронные изделииКаждая вторая хозяйка после отваривания промывает макароны. Оказывается, что и эта давно вошедшая в привычку кулинарная манипуляции лишь портит вкус блюда. Современные макаронные изделия готовят из твердых сортов пшеницы, поэтому превратиться после варки в однородное месиво типа каши они не могут.Забудьте о старой привычке и заведите новую! Варите макароны в кастрюле большого объема, а оставшийся отвар после варки смело используйте в качестве основы для соуса. Вы будете приятно удивлены: на отваре из макарон можно приготовить вкуснейшие соусы не только к пасте, но и к мясным продуктам.Жарить на растительном маслеСразу отметим, что речь пойдет не о подсолнечном, а о других видах растительного масла. Поскольку льняное, кокосовое и ореховое масло имеют низкий предел дымления, то при использовании их для обжарки продуктов происходит выделение токсичных веществ.Поэтому всем, кто придерживается правильного питания, не стоит использовать их для жарки. Такие растительные масла лучше добавлять в салаты, холодные закуски и другие блюда, не требующие предварительной обжарки.Мыть овощи и фрукты водойМыть овощи и фрукты под теплой водой можно только при условии самостоятельного их выращивания. Приобретенные в супермаркетах продукты обязательно следует мыть с помощью щетки. На поверхности таких продуктов содержится много воска и других химических соединений, которые обычной водой удалить нельзя. Кроме того, после чистки апельсинов и мандаринов нужно сначала вымыть руки с мылом. Если этого не сделать, то нежелательный налет из опасных соединений вместе с витаминами попадет в рот. Соответственно пользы от таких продуктов будет мало, а в худшем случае вообще можно даже заработать отравление.Использовать теплую воду для разморозки мясаНетерпение в процессе разморозки часто подталкивает хозяек помещать мясо в теплую воду. Такое ошибочное действие равноценно размещению мяса на прилавок, залитый солнечным светом. Чтобы предотвратить распространение бактерий внутри замороженного куска мяса, научитесь последовательно размораживать продукт в герметичной упаковке в холодной воде. Ну а чтобы процесс протекал быстрее, просто меняйте каждые 20-30 минут воду на свежую.Долго хранить продукты в холодильникеМясо птицы и морепродукты нельзя хранить в холодильнике дольше 2 дней. А размороженные отбивные из свинины и стейки из говядины больше 5 дней. Поэтому, если не собираетесь готовить мясо и морепродукты в ближайшее время, лучше отправьте их в морозилку. Так вы не только предотвратите развитие бактерий, но и не позволите продуктам потерять полезные свойства и вкус.Варить картофель без вымачиванияО том, что картофель необходимо предварительно вымачивать перед отвариванием, знают единицы. Дело в том, что при значительном повышении температуры концентрация опасного вещества акриламида в картофеле резко возрастает. При регулярном поедании картофеля с высоким содержанием этого компонента велик риск развития злокачественных новообразований и многих недугов, вплоть до болезни Альцгеймера.Сократить объем акриламида в картофеле можно только, предварительным вымачиванием картофеля в воде в течение 2 часов. Здоровое питание — это залог вашего хорошего самочувствия, поэтому возьмите на заметку этот полезный совет.Слишком долго готовить морепродукты и печеньПри приготовлении печени и морепродуктов большинство руководствуется многолетними привычками. К примеру, те же кальмары многие из нас передерживают на плите. В результате заморский деликатес становится не просто резиновым, но и несъедобным. Тоже самое обычно происходит и при приготовлении печени.Чтобы не совершать подобной ошибки, запомните раз и навсегда: для приготовления морепродуктов достаточно пары минут, а для приготовления печени — 10 минут. Если ваша цель здоровое и вкусное питание, обязательно воспользуйтесь этими советами.Жарить бекон на сковородеЖарить бекон на сковороде также вошло в привычку. С одной стороны это очень удобно, но с другой — обжаривание бекона на сковороде всегда оборачивается долгим оттиранием разбрызганного жира с плиты и стен. Не хотите заниматься уборкой кухни?Просто поместите бекон на противень в холодную духовку. Выставите температуру на 200 ?С и запекайте в течение 15 минут. В духовке бекон пропекается равномерно, соответственно и его вкусовые качества улучшаются в разы.