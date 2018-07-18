Фаст-фуд может вызывать астму, - ученые

Специалисты рассказали об опасности бургеров.Ранее специалисты Йельского университета установили, что фаст-фуд и другая вредная пища «включает» систему вознаграждения мозга, из-за чего люди не могут отказаться от ее употребления.Теперь китайские ученые изучили влияние фаст-фуда на организм человека и рассказали о неожиданной опасности бургеров. Сотрудники Сычуаньского университета установили, что потребление этого продукта три и более раз в неделю повышает риск возникновения аллергических реакций, среди которых астма, сенная лихорадка и аллергический ринит.Специалисты утверждают, что частое употребление бургеров при астме обостряет воспаление дыхательных путей, что приводит к снижению потребления фруктов и овощей, богатых на питательные защитные вещества.При этом ученые отмечают, что некоторые вредные продукты, например газированные напитки, не обладают столь многими негативными «побочными эффектами».