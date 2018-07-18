6 лучших привычек перед засыпанием

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Привычки человека перед сном могут влиять не только на самочувствие, но и на физическую форму.Вечером, перед тем, как отправиться в кровать, полезно практиковать некоторые ритуалы, связанные со здоровыми привычками, говорят врачи. К примеру, очень полезно выпивать на ночь кефир или другой кисломолочный напиток. Содержащийся в них белок снабдит мышцы необходимыми им аминокислотами, и это заставит организм интенсивнее тратить калории, пока человек спит.Также специалисты рекомендуют следить за температурой в спальне. В идеале засыпать нужно при температуре 19 градусов по Цельсию. Кроме того, рядом со спальным местом не должно быть работающих источников света, а на окнах должны быть плотные шторы или жалюзи. Свет нарушает производство гормона сна мелатонина, из-за чего снижается качество сна. Кроме того, во время сна при полной темноте организмом активнее расходуется жир.Очень полезно за некоторое время до сна, за 30-40 минут, переставать заниматься любыми делами и тратить это время исключительно на себя, проводить этот период времени так, чтобы расслабиться. Специалисты советуют, помимо прочего, выполнять дыхательное упражнение: вдох через нос и медленный выдох через рот. При дыхании должен подниматься и опускаться живот. Такое упражнение хорошо снимает напряжение и помогает быстрее заснуть.На ночь лучше отказаться от спиртного. Начиная метаболизировать содержащийся в алкоголе сахар, организм активируется, и ночной сон не станет отдыхом.