Плоскостопие: причины, профилактика и лечение

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Каждый из нас регулярно может совершать ошибки, которые приведут к плоскостопию. Какие именно, как их предотвратить и что делать, если плоскостопие у вас уже есть, рассказывает травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Юрий Глазков.Что такое плоскостопиеПлоскостопие — это одна из самых распространённых деформаций нижних конечностей. Оно изредка бывает врождённым, но чаще — приобретённым. У детей патология развивается обычно вследствие рахита, а у взрослых это результат длительного стояния.Причины плоскостопияПри рахите в организме ребёнка не хватает витамина D и нарушается обмен кальция. Нехватка кальция в костях приводит к тому, что они становятся мягкими. Изначально стопа имеет форму свода, но при рахите сопротивляемость костей вертикальной нагрузке снижается. Так, они не выдерживают массы тела ребёнка и постепенно деформируются. К 16-17 годам кости окончательно затвердевают, стопа остаётся плоской.Частая форма патологии — статическое плоскостопие. Это следствие снижения тонуса мышц стопы в результате длительного стояния. Происходит растяжение связок, потому что на них приходится большая нагрузка. Ладьевидная и пяточная кости смещаются, а капсула голеностопного сустава сморщивается и растягивается.Более редкие формы приобретённого плоскостопия:паралитическое — последствие перенесённого полиомиелита;травматическое — результат перенесённой травмы (перелом костей предплюсны).Профилактика плоскостопияЧтобы плоскостопие не сформировалось в детстве, его профилактикой должны заниматься родители. Она состоит в том, чтобы:не допускать развития дефицита витаминов (ребёнок должен часто бывать на солнце, не будут лишними добавки или препараты с витаминами);стараться избегать травм, а в случае их возникновения обращаться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения костей после переломов;не стоять долго на одном месте, а если такая необходимость возникает, то регулярно делать разминку;стараться избегать ношения обуви со слишком твёрдой подошвой;чаще ходить босиком.Взрослым следует избегать длительного стояния на одном месте, так как это ослабляет мышцы и растягивает связки. Нужно контролировать режим дня и регулярно отдыхать.Как распознать первые симптомыПервые признаки плоскостопия — это болезненные ощущения в икроножных мышцах и утомляемость ног в конце дня. Постепенно нарастают боли в стопах при длительном стоянии и ходьбе. Болит свод стопы и мышцы голени.При осмотре:стопа удлинена;по средней части расширена;пятка отклонена к наружней стороне.Родители могут заметить, что ребёнок быстро стаптывает обувь. Причём в основном с внутренней стороны. Быстро стирается каблук. У взрослого первым симптомом может быть болезненность мышц голени, что свидетельствует о чрезмерном их напряжении. Затем появляется отёчность стоп.Диагностика и лечениеДиагностика плоскостопия не представляет трудностей. Для этого применяют плантографию (отпечаток стопы) или подографию (подометрию) по Фриланду (это определение процентного соотношения высоты стопы и её длины; т.е. высоту свода в миллиметрах умножают на 100 и делят на длину стопы от кончика большого пальца до задней окружности пятки в миллиметрах).На ранних этапах развития плоскостопия возможно консервативное лечение. Пациенту необходимо:чаще ходить босиком по неровной поверхности (по камням или по песку);принимать тёплые ванны для ног;получать массаж;выполнять специальные упражнения.При прогрессировании плоскостопия требуется ортопедическая обувь. Она должна формировать свод стопы и поднимать медиальный край пятки. Подбирать специальные стельки возможно только у доктора, делающего их индивидуально по слепкам стоп.При тяжёлом плоскостопии показано наложение гипсовых повязок. После устранения боли гипс снимают и пациент носит ортопедическую обувь.Если консервативное лечение не приносит результата, нужна операция. Её делают не раньше, чем в 10 лет. В послеоперационном периоде требуется ношение ортопедической обуви. У взрослых патология часто осложняется вальгусной деформацией первого пальца стопы. Основа лечения — это хирургическая операция, потому что только она позволяет добиться устойчивого результата, а не временного уменьшения боли.