Самые главные опасности для здоровья в летнее время

Какие опасности для здоровья нас чаще всего подстерегают летом? Ответ на это дали эксперты из США.Большинство из нас воспринимает лето, как самое счастливое и беззаботное время года, сезон отпусков и праздников. Однако именно летом мы часто сталкиваемся с весьма специфическими опасностями для здоровья. К примеру, с фотокератитом или ожогом роговицы, который развивается из-за прямого контакта глаз и солнца. Если летом вы не носите солнцезащитные очки, то увеличивается опасность катаракты, макулярной дегенерации и новообразований глаз. На местном пляже вполне возможно столкнуться с кишечными палочками, которые обитают в фекальных веществах, зарытых в песке. Самую страшную опасность представляет простейший микроорганизм неглерия Фоулера, обитающий в не очень чистых теплых водоемах. При развитии первичного амебного энцефалита после проникновения неглерии в организм вероятность пациента остаться в живых - менее 1%.Не стоит игнорировать и опасность таких популярных летних блюд, как шашлыки. При их изготовлении выделяются канцерогены включая полициклические ароматические гидрокарбоны. Если вы употребляете такое мясо очень часто, то риск практически неизлечимого рака поджелудочной железы подскакивает на 60%. Многим людям нравятся летом гулять босиком по траве. Действительно, это приятное ощущение, но риск травм увеличивается. Через такие травмы ступни в организм могут проникать опасные вирусы, в том числе и те, что вызывают столбняк.Летом вырастает опасность развития самых разных расстройств, связанных с жаркой погодой. Они сопровождаются головокружениями, головными болями, рвотой, усталостью и избыточной потливостью. Некоторые лекарства делают вас более уязвимыми перед жарой. К ним относятся антигистамины, препараты против гипертонии и болезней сердца, диуретики, слабительные, антидепрессанты и противосудорожные средства. Естественно, что прохладное отношение к солнцезащитным кремам в жаркие солнечные дни грозит повышенным риском рака кожи. Не следует забывать об угрозе отравлений из-за употребления непроверенных грибов, ягод и растений, а также травм при соприкосновении с не очень милосердными насекомыми.