Названы самые эффективные способы борьбы с повышенной потливостью

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Есть несколько простых способов для естественного снижения потоотделения.Потоотделение – это естественный механизм, при помощи которого тело регулирует свою внутреннюю температуру. Но как быть тем, для кого повышенная потливость становится причиной дискомфорта и даже снижения самооценки?Правильное использование антиперсперантаЛюди с повышенной потливостью знакомы с антиперсперантами, они используют их перед выходом из дома и перед тренировкой. Эксперты предлагают более эффективный способ применения антиперсперанта – нанесение на ночь. В состав всех антиперсперантов входит хлорид алюминия, это вещество блокирует деятельность потовых желез, но его действие начинается спустя несколько часов после нанесения. При использовании антиперсперанта на ночь деятельность потовых желез на весь следующий день станет ниже.Самыми эффективными будут средства с 12% содержанием хлорида алюминия.Разумный выбор одеждыДаже при повышенной потливости можно сохранять свою одежду сухой. Синтетические изделия будут удерживать пот, провоцировать размножение бактерий и появления запаха. Одежда для лета должна быть изготовленной из дышащей ткани, к примеру, бамбуковые ткани не допускают появления запаха пота.Контроль за питаниемНа количество пота влияет не только выпитая вода, но и съеденные продукты. Горячие и острые блюда провоцируют усиление потоотделения, в жаркое время года от них лучше отказаться. Для уменьшения потоотделения нужно есть больше фруктов и продуктов, богатых кальцием, это творог, сыры и натуральные йогурты.Режим тренировокВо время физической активности потоотделение становится намного сильнее, по этой причине многие люди вынуждены отказываться от тренировок летом. Эксперты утверждают, что отказываться от спорта – это не лучшее решение, регулярные тренировки заставляют тело адаптироваться к нагрузкам, потоотделение при этом становится ниже. Вместо того, чтобы забросить спорт, нужно продумать комфортные условия для занятий – выбрать зал с хорошей системой охлаждения, перенести тренировки на вечернее время или начать плавать в бассейне.Перемена восприятияЕсли постоянно концентрироваться на своем потоотделение, то оно только усилится по причине психологического стресса. Нет такого человека, который не потеет, это естественный процесс, разница заключается лишь в количестве пота. Не нужно зацикливаться на повышенном потоотделении, беспокойство по этому поводу снизит самооценку и испортит даже самый хороший день. При повышенной потливости не нужно много думать об этой проблеме, следует предпринять изложенные выше меры и продолжать жить нормальной жизнью.