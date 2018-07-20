Загар и жарка шашлыков могут привести к раку

Прием солнечных ванн и приготовление пищи на природе повреждают наши ДНК. Новое исследование выявило долговременную опасность самых популярных видов летнего отдыха.Если ближайшие солнечные выходные вы собираетесь посвятить обретению загара и жарке шашлыков, то приготовьтесь к тому, что ваши ДНК получат квадриллионы новых повреждений. Это будет бесконечный поток ударов, часть которых может привести к перманентным мутациями генов, вызывающих рак и являющихся смертельными. Дело в том, что образ жизни, который мы ведем, определяет, насколько хорошо наши клетки могут переносить эту ежедневную эрозию молекул. Определенные клетки находятся в особой группе риска.К примеру, наша кожа постоянно сталкивается с высокоинтенсивным ультрафиолетовым светом, негативно влияющим на ДНК. Если вы лежите на пляже с коктейлем «Маргарита» в руках, то помните, что сегодня уровень заболеваемости раком кожи достиг рекордных показателей. Кроме того, многие опухоли связаны с ожирением, а в вашем любимом коктейле полно сахара. Ученые из Университета Питтсбурга продемонстрировали молекулярные механизмы, которые восстанавливают теломеры после воздействия ультрафиолетового света и метаболических повреждений. Теломеры - это защитные участки на конце хромосом, по длине которых можно судить о здоровье и продолжительности жизни человека.Наблюдения показали, какие повреждения получают эти теломеры в результате самых обычных повседневных дел вроде жарки шашлыков и загара, и к каким последствиям это приводит. Учёные полагают, что более глубокое понимание процессов и механизмов формирования рака приведёт к созданию новых методов его лечения. Ну а пока нам остается в очередной раз испугаться тому, что любимые летние развлечения представляют такую опасность.