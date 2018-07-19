13 продуктов питания, убирающих жир с живота

Самое время начать худеть по-научному. Исследование ученых из Texas Woman’s University показало 13 продуктов питания, с помощью которых можно убрать лишний жир с живота.От самых радикальных диет до регулярных посещений спортзала - многие россияне пойдут на всё для того, чтобы похудеть. Однако некоторые радикальные диеты опасны, и в долгосрочной перспективе они приводят к увеличению массы тела, а не к ее снижению. Авторитетное научное издание Medical News Today опубликовало рейтинг 13 продуктов питания, употребление которых способствует удалению жира на животе. Причём речь идёт о свойствах, доказанных наукой. В этот список вошли миндаль, бразильские орехи, зародыши пшеницы, чечевица, овсяные хлопья, батат, капуста кале, брокколи, авокадо, черника, курица, жирная рыба и яйца.Все эти продукты питания насыщены самыми полезными ингредиентами. К примеру, миндаль богат магнием, витамином Е, железом, кальцием и волокнами. В бразильских орехах много селена, они ускоряют метаболизм. Не всегда необходимо исключать углеводы из питания тем, кто хочет похудеть. К примеру, в овсяных хлопьях имеются углеводы, обладающие диетическим воздействием. Это сложные углеводы, а помимо них в этом продукте есть водорастворимые волокна, которые замедляют пищеварение и стабилизируют уровень сахара в крови.Зародыши пшеницы богаты витаминами, жирными кислотами и волокнами. В овощах вроде кале и брокколи полно нутриентов и антиоксидантов. Хотя авокадо содержит жир, он считается «хорошим», и именно этот жир помогает худеть. Черника считается самым здоровым фруктом в мире, идеально подходящим для борьбы с лишним весом. В этих ягодах содержатся растительные полифенолы, замедляющие развитие жировых клеток, При этом они также расщепляют липиды и жир.