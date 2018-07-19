Названы продукты питания, которые защищают от избыточной потливости

Известный нутриционист рассказал, как перестать потеть в жару. Существуют витамины, минералы и растительные продукты, которые позволяют сохранять прохладу.Эксперт в области здорового питания из Лондона Рик Хэй убеждён в том, что помимо одежды из специальной легкой ткани, а также многочисленных дезодорантов и антиперспирантов, существуют и другие способы борьбы с избыточной потливостью в жаркую погоду. К примеру, необходимо соответствующим образом скорректировать питание. Нутриционист предлагает принимать витамины В для уменьшения уровня стресса, который приводит к повышенному выделению пота. Для возмещения утраты электролитов можно употреблять магний. Кроме того, на повышенную потливость влияет поглощение напитков на основе алкоголя и кофеина, от которых следует временно воздержаться.Зато не стоит ограничивать себя во фруктах и овощах, которые содержат много воды. Это прекрасные охлаждающие продукты питания. Более активно употребляйте огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни. Тем более что организму не придётся тратить много энергии на их переваривание, и даже в этом случае выделение пота уменьшится. Витамины В также способствуют регулированию гормонов, они играют ключевую роль в деле установления связи между эндокринной и нервной системами.Хорошее действие оказывает растение лимонник китайский или шизандра. Многочисленные исследования показывают, что содержащиеся в этом растении шизандрины оказывают защитное воздействие против некоторых нейродегенеративных болезней вроде старческого слабоумия. Кроме того, лимонник избавляет от ночной потливости и приливов у женщин во время менопаузы. Вот почему его активно использует традиционная китайская медицина. А лучше всего употреблять чай на основе шизандры.