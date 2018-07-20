Поздний ужин может повысить риск двух типов рака

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«Совы» сильнее «жаворонков» подвержены риску ранней смерти.Испанские исследователи пришли к выводу: привычка ужинать менее чем за два часа до сна может быть связана с повышенным риском развития рака молочной железы и простаты. Работа опубликована в журнале International Journal of Cancer.В очередной раз ученые говорят о том, что склонность есть на ночь может навредить здоровью. Ранее исследователи отмечали, что такой тип питания вызывает у лабораторных мышей сбои в выработке белков, связанных с процессами запоминания и обучения.Авторы новой работы изучили данные исследования MCC?Spain, посвященного влиянию генетических и экологических факторов на риск развития опухолей различных органов. В новом исследовании использовали сведения о 1 205 пациентках с онкологическими заболеваниями молочной железы и 621 пациенте с раком предстательной железы. В контрольную группу вошли 1 321 женщина и 872 мужчины без онкологических заболеваний. Отметим, участники контрольной группы никогда не работали в ночную смену. Все добровольцы ответили на вопросы о том, какого режима сна они придерживаются и когда питаются. Ученые оценили, к какому из семи хронотипов относится каждый опрошенный, используя для этого Мюнхенский опросник.Исследователи установили: у тех, кто ел как минимум за два часа до ночного сна, риск развития рака молочной железы снижался на 16 %, а онкологических заболеваний простаты — на 26 % по сравнению с теми, кто ложился спать сразу после ужина. Сильнее всего этот эффект был выражен у «жаворонков» и у тех, кто придерживался стандартных рекомендаций по профилактике рака — например, поддерживал здоровую массу тела и не злоупотреблял алкоголем.Онкологические заболевания молочной железы и простаты часто связаны с активностью различных гормонов. Известно, что колебания концентрации многих гормонов зависят от циркадных (суточных) ритмов организма. По словам ученых, поздние ужины — одна из причин, которые могут приводить к сбоям суточных ритмов. Эту и другие гипотезы еще предстоит проверить. Сделать это помогут исследования с участием жителей других стран: в Испании привычка сравнительно поздно ужинать широко распространена.Ранее исследователи из Университета Суррея выяснили, что «совы» сильнее «жаворонков» подвержены риску ранней смерти.