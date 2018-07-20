Врачи рассказали о вреде помидоров
Почему же в последнее время все чаще можно встретить публикации, которые аргументировано доказывают вред помидоров.
Появления помидор на обеденном столе мы ждем с нетерпением. Добавляем их в салаты, запекаем с другими овощами, просто едим в прикуску с зеленью и сыром. Но при наличии некоторых заболеваний этот плод может принести вред организму, будь внимательна.
Поговорим о пользе помидор
• Включив в свой рацион помидоры ты снижаешь развития рака молочной железы, а приобщив к поглощению этого плода своего мужчины, обезопасишь его от рака простаты.
• Томатный сок снижает риск появления кишечной непроходимости, варикоза и тромбоза.
• Помидоры следует употреблять людям с гипертонией и даже ишемической болезнью сердца.
• А как на счет того, чтобы повысить гемоглобин с помощью томатов? Плоды и это умеют.
• О противостоянии помидора вирусным инфекциям и говорить не стоит, в нем содержится витамин С и фитонцивод, которые оказывают противовоспалительное действие.
Самое интересное, что в противовес другим овощам помидоры приносят много пользы организму и в термически обработанном виде.
Кому нельзя есть помидоры
В каждой бочке меда есть своя ложка дегтя, помидоры эта участь не обошла стороной. Кому же стоит убрать из своего рациона плоды или ограничить их потребление?
• Артрит, полиартрит и подагра сопровождаются повышенным содержанием кислоты в крови. При таких анализах и диагнозах нужно отказаться от помидор.
• Камни в желчном пузыре или желчевыводящих путях — еще одна причина сказать «нет» томатам, так как это небезопасно для здоровья.
• Ограничить употребление помидор нужно, если наблюдаются нарушения в работе пищеварительной системы, расстройство, или при повышенной кислотности желудка.
• При сердечно-сосудистых заболеваниях лучше оградить себя от консервированных помидор.
• Аллергия на помидоры — еще одна причина не вступать в тесную дружбу с плодами.
Вред помидор в сочетании с другими продуктами
Сводить в дуете помидоры и хлеб — не лучшая идея. Продукты начнут бродить в ЖКТ, а это спровоцирует газы и вздутие живота. Поджелудочная железа не терпит, когда томаты вступают в отношения с мясом, рыбой или яйцами, помни об этом, когда будешь придумывать рецепты новых блюд.
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