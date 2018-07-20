Врачи рассказали о вреде помидоров

Еще недавно польза томатов не вызывала даже тени сомнения.Почему же в последнее время все чаще можно встретить публикации, которые аргументировано доказывают вред помидоров.Появления помидор на обеденном столе мы ждем с нетерпением. Добавляем их в салаты, запекаем с другими овощами, просто едим в прикуску с зеленью и сыром. Но при наличии некоторых заболеваний этот плод может принести вред организму, будь внимательна.Поговорим о пользе помидор• Включив в свой рацион помидоры ты снижаешь развития рака молочной железы, а приобщив к поглощению этого плода своего мужчины, обезопасишь его от рака простаты.• Томатный сок снижает риск появления кишечной непроходимости, варикоза и тромбоза.• Помидоры следует употреблять людям с гипертонией и даже ишемической болезнью сердца.• А как на счет того, чтобы повысить гемоглобин с помощью томатов? Плоды и это умеют.• О противостоянии помидора вирусным инфекциям и говорить не стоит, в нем содержится витамин С и фитонцивод, которые оказывают противовоспалительное действие.Самое интересное, что в противовес другим овощам помидоры приносят много пользы организму и в термически обработанном виде.Кому нельзя есть помидорыВ каждой бочке меда есть своя ложка дегтя, помидоры эта участь не обошла стороной. Кому же стоит убрать из своего рациона плоды или ограничить их потребление?• Артрит, полиартрит и подагра сопровождаются повышенным содержанием кислоты в крови. При таких анализах и диагнозах нужно отказаться от помидор.• Камни в желчном пузыре или желчевыводящих путях — еще одна причина сказать «нет» томатам, так как это небезопасно для здоровья.• Ограничить употребление помидор нужно, если наблюдаются нарушения в работе пищеварительной системы, расстройство, или при повышенной кислотности желудка.• При сердечно-сосудистых заболеваниях лучше оградить себя от консервированных помидор.• Аллергия на помидоры — еще одна причина не вступать в тесную дружбу с плодами.Вред помидор в сочетании с другими продуктамиСводить в дуете помидоры и хлеб — не лучшая идея. Продукты начнут бродить в ЖКТ, а это спровоцирует газы и вздутие живота. Поджелудочная железа не терпит, когда томаты вступают в отношения с мясом, рыбой или яйцами, помни об этом, когда будешь придумывать рецепты новых блюд.