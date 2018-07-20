Медики рассказали, какой прием пищи обязателен для детей

Правильное питание для детей – это меню, составленное таким образом, чтобы ребенок кушал понемногу и с небольшими перерывами.Без завтрака нельзя начинать свой день — железное правило от Ульяны Супрун. Оно относится не только к детям, но и к взрослому населению.Пропагандист здорового образа жизни, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что продуктивный день нужно начинать с правильного завтрака. Она затронула этот вопрос, так как многие люди пренебрегают первым приемом пищи и не воспитывают в своих детях такую привычку, хотя и знают, что пропуская завтрак можно заработать проблемы со здоровьем.Чем вредно отказываться от первого приема пищи?Без завтрака больше хочется съесть «мусор»Вкусный и полезный завтрак влияет на наше чувство голода в течение дня. Поэтому если твой ребенок не завтракает, то существует высокая вероятность, что уже через пару часов он съест что-то вредное. Человек, который пропускает завтрак, более склонен к употреблению «мусорной» пищи в обед и вечером. Такая еде богата лишними калориями, но обделена питательными веществами.Растет риск появления желчнокаменной болезниЧасто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтрака и придерживаются питания без жиров, что и приводит к сгущению желчи.Без завтрака мозг отказывается работатьВ среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения наш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований показывают, что именно питательный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно, это важно для детей и подростков.Ульяна Супрун утверждает, что завтракать лучше не позднее чем через два часа после пробуждения. Такой прием пищи принесет только пользу организму, при условии здорового содержимого тарелки.