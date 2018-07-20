Дерматологи поделились секретами морковной маски

Такая маска положительно влияет на кожу лица.Морковная маска для лица, если кожа лица потускнела, вернет ей естественный цвет. Если не дают покоя разные высыпания, маска из моркови быстро устранит эти проблемы.Любая морковная маска для лица в домашних условиях не уступит дорогим косметическим средствам. Она обладает противовоспалительным действием, лифтинговым и разглаживающим свойством. Результат применения такой маски - просто чудесное преображение кожи.Надо помнить, что витамины, которых очень много в моркови - очень активные биологические вещества, и с ними нужно уметь обращаться в косметических целях.Показаниями для оздоровления кожи с помощью моркови являются ухудшение цвета лица, пигментация кожи, увядание, отвисшие складки (в том числе брыли), возрастные и мимические морщины, различные воспаления – прыщи или угри.Использовать морковные маски для лица не рекомендуется при обширных очагах воспалений, нарушении кровообращения, аллергической реакции на этот овощ, слишком близком расположении сосудов к поверхности кожи.Следует учесть, что в составе моркови имеются сильнодействующие красящие вещества, которые могут при длительном контакте с кожей окрасить ееяркий оранжевый цвет, который вам совсем ни к чему. Поэтому не держите такую маску средства на лице слишком долго. 10 минут для нее будет вполне достаточно.Итак, морковь надо измельчать на терке. Смешивать ингредиенты нужно в деревянной или керамической посуде, ибо в металлической происходит окисление продуктов, что может повлиять на свойства маски.Смывать морковную маску с лица лучше теплым отваром ромашки или просто водой, но без мыла и различных очищающих гелей. После процедуры можно обработать кожу кремом.Чем регулярнее использовать морковные маски для оздоровления кожи, тем быстрее будет ощутим результат.Для нормальной кожи подойдет морковная маска в чистом виде. Это пюре из моркови без дополнительных ингредиентов. Его надо распределить по всей поверхности лица. Морковное пюре (2 столовые ложки) можно смешать с 3 столовыми ложками молока.Для сухой кожи подойдет морковная маска со сливками и творогом. Морковное пюре (2 столовые ложки) взбить с жирными сливками (1 чайная ложка и средней жирности творогом (1 столовая ложка). Также для сухой кожи будет эффективной маска с желтком и оливковым маслом. Морковное пюре (2 столовые ложки) перемешать с желтком и нерафинированным оливковым маслом (2 чайные ложки).Подойдет также морковная маска с желтком и сметаной. Пюре из моркови (2 столовые ложки) смешать с 1 яичным желтком, растертым предварительно с жирной сметаной (1 столовая ложка). Подобная маска для лица из моркови и сметаны отлично справляется с шелушениями кожи, особенно зимой.Для жирной кожи очень полезна морковная маска с яичным белком и мукой. Морковное пюре (2 столовые ложки) перемешать с яичным белком, добавить пшеничную муку (1 чайную ложку).Для приготовления противовоспалительной морковной маски нужно морковное пюре (2 столовых ложки) смешать с теплым пюре из картофеля (1 столовая ложка), добавить 1 яичный белок. Такая морковная маска для лица от прыщей идеально «борется» с подростковыми воспалительными высыпаниями. Комплексная маска -морковное пюре (2 столовые ложки), взбить с 1 яичным белком, крахмалом (1 столовой ложкой), лимонным свежим соком (1 чайная ложка).Для увядающей кожи подойдет морковная маска с яблоком. Морковное пюре (2 столовые ложки) смешать с пюре из зеленого яблока. Комплексную морковную маску можно приготовить из сока моркови (2 столовых ложки) взбить с 1 столовой ложкой нерафинированного оливкового масла, одной столовой ложкой сметаны, 1 яичным желтком, овсяной мукой (2 столовые ложки). Любой рецепт масок для лица с морковью и сметаной обладает ярко выраженным омолаживающим действием: эффективно разглаживает морщинки и подтягивает все складки.Морковная маска с медом обладает лифтинговым эффектом. Такая маска для лица из моркови и меда сделает контур лица более четким, разгладит все морщинки. Надо смешать пюре из моркови в равных количествах с жидким медом.Выбирайте любой рецепт морковной маски для лица и наслаждайтесь мягким, эффективным действием на кожу этого натурального косметического средства. При его правильном использовании лицо просто преобразится в самые короткие сроки. Морщинки разгладятся, воспаления прекратятся, а цвет лица станет здоровым, естественным и сияющим.