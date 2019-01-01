Эти популярные продукты медленно разрушают организм

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Не смотря на информированность, люди продолжают употреблять продукты, которые ежедневно сокращают их жизнь.Так, первыми из них являются газированные напитки. Они наиболее вредны из-за высокого содержания сахара. Газированные соки крайне опасны, поскольку содержат 10 г сахара на 100 мл жидкости. Это ведет к сахарному диабету и ожирению. Альтернатива: лучше всего есть целые свежие фрукты.На втором месте — кондитерские изделия. Торты, вкусные пирожные не рекомендуется употреблять в избытке, поскольку содержат много сахара, добавочную соль и консерванты.Сразу после этого идут сыры. В твердых сырах очень много жира. Например, в швейцарском сыре — 50% жира. И вообще в высокоферментированных сырах особенно высокое содержание холестерина. Альтернатива: употребляйте больше творога.Также следует напомнить о хлебе. Специалисты выступают против присутствия хлеба на столе. Не рекомендован даже черный хлеб. Белый хлеб — самый дешевый и самый опасный.И на последнем месте – идеальные овощи. Не раз мы, проходя по овощным рядам, обращали внимание на гигантские красные или желтые перцы величиной в апельсин или огромные и красивые на вид помидоры. Все эти продукты не рекомендованы диетологами, ибо они являются потенциально канцерогенными овощами.Напомним, ученые из Национального института сердца, легких и крови в США нашли идеальную диету, которая позволит избавиться от лишнего веса. Лучшим устройством питания эксперты назвали “диетический подход к лечению гипертонии”.Они утверждают, что лучшая диета в мире способна стабилизировать кровяное давление в теле человека. Кроме того, система позволит снизить уровень холестерина в крови и восстановить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты также уверенны, что “диетический подход к лечению гипертонии” позволит оздоровить весь организм человека.Известно, что такой план здорового питания позволит обеспечить долгую и безболезненную жизнь. Диетический подход это план здорового питания, который меняет образ жизни человека в лучшую сторону. Из-за высокой пользы такой диеты ученые назвали ее лучшей в мире. Эксперты говорят, что для восстановления здоровья можно придерживаться «гибкой вегетарианской диеты”, которая позволит избавить организм от вредного воздействия мяса. Этому продукту свойственно долго перевариваться и гнить прямо в желудке.