Названа лучшая диета для эффективного похудения

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Еще один популярный метод похудеть, не истязая себя голодом, подарило миру супруги из Японии. Утренняя банановая диета стала хитом в Токио, а затем нашла тысячи сторонников на всех континентах.Эту диету не назовешь жесткой. Она поощряет вас есть фрукты, контролировать свое чувство голода и сытости, не есть после 8 часов вечера, а также ложиться спать не позднее 12 часов ночи. На обед и ужин можно есть то, что и всегда, но нужно останавливаться, когда будете чувствовать, что насытились на 80%. Вы спросите, как определить, когда же наступают эти 80% насыщения? Нет ответа на этот вопрос. Возможно, надо быть японцем, чтобы чувствовать такие вещи. Впрочем, все мы можем почувствовать тот момент, когда «можно было бы съесть немного еще», и именно в этот момент стоит остановиться.Еще вам придется отказаться от десерта после ужина. Авторы утренней банановой диеты также рекомендуют ложиться спать раньше и позаботиться о качественном и полноценном сне, поскольку считают чрезвычайно важным для поддержания правильного обмена веществ в организме. Кроме того, рекомендуется вести журнал диеты, записывая в него все, что вы едите в течение дня. Существуют различные версии утренней банановой диеты, но в целом они похожи. На завтрак нужно есть бананы и пить воду комнатной температуры. Бананы должны быть сырыми, их готовят и предварительно не замораживает. Если вы все еще голодны, подождите от 15 до 30 минут, и можете съесть что-то еще. На завтрак вы едите только бананы и ничего, кроме бананов. Зато на обед и ужин вы можете, кроме бананов, есть привычные для вас блюда. Это может быть все, что хотите, но авторы диеты рекомендуют японскую кухню, особенно рис.Если бананы на обед и ужин уже просто не лезут вам в горло, вы можете время от времени заменять их на другие фрукты, но только один тип фрукта в один прием пищи. Вы имеете право только на один перекус в день во второй половине дня, и это единственный прием пищи, который позволяет сладости. Алкоголь следует исключить. Диета также рекомендует избегать или сократить до минимума потребление молочных продуктов и мороженого.Одна из причин, почему эта диета является эффективной, может заключаться в том, что бананы улучшают пищеварение и повышают метаболизм, а это значит, что ваш организм будет сжигать больше калорий. Другое возможное объяснение состоит в том, что бананы имеют высокое содержание резистентного крахмала - типа клетчатки, может давать ощущение сытости и блокировать усвоение некоторых углеводов.Впрочем, эксперты по вопросам питания склонны считать, что на такой диете можно похудеть просто потому, что будете потреблять меньше калорий. Они уверяют, что нет никаких научных доказательств того, что бананы имеют свойство снижать вес.План-образец банановой диетыЗавтрак:Один или несколько бананов (ешьте столько, сколько вам нужно)Один стакан воды комнатной температурыОбед:Один или два банана (можно заменить другим фруктом)Еда и напитки по вашему выбору (ограничение: молочные продукты, алкоголь и сладости)Полдник (по желанию):Около 3 часов дня разрешается небольшой перекус, по вашему выборуУжин (не позднее 8 часов вечера)Один банан (можно заменить другим фруктом)Еда и напитки по вашему выбору (ограничение: молочные продукты, алкоголь и сладости)Покупая бананы супермаркете, обратите внимание на их вид: поверхность должна быть насыщенного желтого цвета, гладкой, черные точки и пятна свидетельствуют об испорченности банана. Не покупайте недозрелые фрукты. Не храните купленные плоды в холодильнике, лучше - при комнатной температуре.