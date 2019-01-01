Врачи рассказали, что хорошего в безалкогольном пиве

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Употребление пива, как и употребление абсолютно любого спиртосодержащего напитка, связано с некоторыми рисками для здоровья, однако у пива, есть и положительные стороны. Оно, в частности, может защищать организм от сердечно-сосудистых болезней, а также помогать в борьбе с ожирением.«Определенной пользой обладает и обычное пиво, но лучше все-таки употреблять безалкогольное. Его объем, при этом, должен строго контролироваться — то есть, не стоит пить пиво слишком часто, вне зависимости от его типа», — отмечают мексиканские исследователи.Так каким же образом пиво защищает человека от проблем с сердечно-сосудистой системой? Ученые говорят, что комплекс веществ, на основе которых делают пиво, воздействует на все ключевые системы организма, однако самый ощутимый эффект оказывается на сердце, сосуды и, например, поджелудочную железу.Как итог — пиво не только защищает сердце и сосуды от хронических заболеваний, но и способствует активизации поджелудочной железы и нормализации обменных процессов. Тут-то и кроется способность пива защищать организм от образования лишнего веса.