Что съесть на ночь: 12 полезных перекусов

Что делать, если поздним вечером захотелось перекусить? Выбрать что-нибудь из нашего списка! Эксперты собрали самые лёгкие и вкусные снеки — их можно без зазрения совести съесть на ночь. Да-да, помимо кефира и яблок существует масса вариантов.ЧерешняСамый летний перекус — черешня. Эти ягоды не только насыщают, но и утоляют жажду. То, что нужно для жарких вечеров.Банан с миндальной пастойСытный перекус после тренировки — половинки банана с миндальной пастой (можно и с арахисовой). Главное — не увлечься и не съесть больше, чем нужно.КивиКиви содержит витамины и минералы, кроме того, в нём совсем мало калорий. Зрелые плоды очень сладкие, перекусывать ими одно удовольствие.ФисташкиПакетик с орешками удобно положить в сумку — вы легко сможете перекусить по дороге домой, если задержитесь на работе (двадцать граммов фисташек содержат чуть больше ста калорий).Протеиновый смузиОтличный вариант, если вы поздно вернулись после тренировки. Просто смешайте в блендере протеин с бананом, молоком или водой.Ягоды годжиНет, нам не надоело рассказывать о достоинствах ягод годжи. Горсть этого суперфуда надолго избавит вас от голода. Кроме того, ягоды годжи — это сушёный продукт, то есть все полезные компоненты находятся в максимальной концентрации.Хлебец с сыромВ одном среднем хлебце содержится около 30—40 калорий. Положите на хлебец кусочек любимого сыра — и у вас получится полезный и натуральный перекус.ОвсянкаОвсянку можно есть не только утром. Если вы проголодались вечером, залейте несколько столовых ложек овсяных хлопьев кипятком и дополните их йогуртом или ягодами. Перекус в пределах 200 калорий готов.ЙогуртНатуральный йогурт быстро насыщает и почти не содержит калорий. Веганы могут выбрать кокосовый йогурт — сейчас его всё чаще можно встретить в экомагазинчиках в центре города.БлинчикБлинчик скорее можно отнести к разделу «то, что осталось после завтрака» — вряд ли вам захочется печь блины на ночь глядя. Но если блинчик остался с утра, он точно спасёт вас от голода. Кстати, цельнозерновые блинчики считаются самыми сытными — в них много клетчатки.Тыквенные семечкиЕсли все орехи вам уже надоели, попробуйте тыквенные семечки. Они богаты полезными жирами, не содержат углеводов и мгновенно насыщают.ЯйцоКлассика низкокалорийных перекусов — варёные яйца. Да, они вкусны сами по себе, но если добавить к ним листья салата и бальзамик, получится салат не хуже, чем в ресторане.