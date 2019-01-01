Лучшие продукты для жиросжигания

Если человек хочется справиться с лишним весом, то лучшим решением будет включить в свой рацион жиросжигающие продукты. Именно с их помощью можно избавиться от лишнего веса. Подробнее об особенностях такой диеты рассказали эксперты.Жиросжигающие продуктыТакие продукты обладают низкой калорийностью. Они способны помочь в быстром усвоении разных блюд, превращая их в энергию и витаминный комплекс. При этом они не откладываются в виде жира. Но это при условии, конечно, если общая калорийность будет соблюдена и не превышена.Суть такой жиросжигающей диеты заключается в том, что в рационе должна присутствовать еда с компонентами, помогающими избавляться от жировых клеток. Это магний, витамин С, овощи, таурин, мясо. Они способствуют выработке гормонов роста, а это в свою очередь помогает направлять жировые клетки на деление других клеток. Стоит сказать, что это лишь звучит угрожающе, но на самом деле в составе такой диеты обычные продукты — овощи, фрукты, мясо, которые люди и без того едят чуть ли не каждый день. Разберём подробнее.Овощи с высоким содержанием содержанием клетчатки крайне полезны, так как заставляют организм расходовать много калорий во время переваривания. Этим веществом богата капуста, причём абсолютно все её виды — белокачанная, брокколи, цветная и так далее. Теми же свойствами обладают огурцы, артишоки, сельдерей, свекла и болгарский перец. Поэтому такие овощи необходимы в рационе худеющего человека. Также пользу оказывают:Спаржа;Патиссон;Кабачки и цуккини;Дайкон;Перец чили;Кресс-салат, руккола, шпинат, щавель;Зелёная фасоль;Чеснок, лук, латук;Редис;Баклажан;Репа.Специи и пряности очень полезны в сжигании лишних калорий. Самыми эффективными признают корицу, которая уменьшает уровень сахара в крови, а также имбирь, семена горчицы, укроп, семечки льна, тмин и кориандр.Зелёный чай позволяет улучшить очистку организма и сжигать калории. К такому же чудодейственному напитку можно отнести китайский чай пуэр.Оливковое масло позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта и, соответственно, контролировать вес. Всего десять оливок в день или ложка оливкового масла могут помочь в жиросжигании и вывести токсины.Цитрусовые фрукты отлично справляются с лишним весом. Лучше всего для этой цели подходят апельсины, грейпфруты, лимоны, помело, мандарины. В них имеется желчегонный эффект, за счёт чего жиры быстрее расщепляются. Другие фрукты тоже могут быть крайне полезны. Рекомендуется есть манго, ананас, папайю, клубнику, яблоки.Ягоды — малина и изюм — способны отлично справляться с жиросжиганием. В частности, в малине содержатся ферменты, способствующие расщеплению жира, а изюм прекрасно выводит его из организма.Отруби полезны за счёт своего очищающего действия. Также они побуждают кишечник долго трудиться для переваривания пищи, из-за чего люди долго не испытывают чувство голода.Кисломолочные продукты тоже эффективны в жиросжигании, главное, брать такие напитки, в которых процент жира невысок.Как видите, это самые обычные продукты, которые зачастую присутствуют в рационе каждого человека. Главное, знать меру и соблюдать определённые принципы.Особенности жиросжигающей диетыНаверное, вы догадываетесь, что просто есть продукты, перечисленные выше, будет не совсем достаточно для эффективного жиросжигания. Необходимо соблюдать определённые принципы диеты.В частности, нужно знать, какие компоненты должны присутствовать в каждом приёме пищи. Так, на завтрак нужно употреблять порцию белков с овощами или фруктами. В обед нужно включить фрукты/овощи, порцию белков и углеводов. На ужин должны преобладать овощи или фрукты вдобавок с порцией белков.Важно употреблять не меньше двух литров воды каждый день. Из-за дефицита чистой питьевой воды могут нарушиться обменные процессы (или замедлиться), в связи с чем организм будет расходовать намного меньше калорий. Наиболее эффективными для представителей сильного пола будет потребление белков, а количество жиров нужно ограничить.Женщинам следует налегать на овощи, фрукты, зелёный чай. Белковая пища должна присутствовать, но не настолько в огромных количествах, как у сильного пола. Стоит понимать, что белок может дать серьёзную нагрузку на некоторые органы — желудок, почки и печень. Поэтому перед тем, как придерживаться её, следует проконсультироваться со специалистов. Диетолог сможет расписать ваш рацион по минутам, учитывая все особенности вашего организма, что облегчит процесс похудения.Благодаря жиросжигающей диете можно терять до 5 килограммов в неделю. Кроме того, если все принципы будут соблюдены, то организм не будет истощён, он, напротив, будет оздоравливаться.Кроме того, не отрицайте эффективность спорта во время похудения. Без этого просто невозможно избавиться от лишнего жира и килограммов. В летнее время заниматься физическими нагрузками можно прямо на улице — бег, быстрая ходьба, бадминтон. Найти себе развлечение и одновременно сжигать жир — это лучший выход из ситуации.