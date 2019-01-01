Полезные советы: как пить больше воды

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Вода очень полезна и жизненно необходима для здоровья.Сегодня часто можно услышать от диетологов, тренеров по фитнесу и просто сторонников здорового образа жизни о том, что чем больше вы пьете воды, тем лучше.Красивая бутылкаХватит носить с собой пластиковые бутылки. Приобрети одну долговечную. Из качественного материала. В приятной цветовой гамме, чтобы глаза радовались. Из такой бутылки пить воду гораздо приятнее. В дороге, в длительном путешествии, на тренировке или в походе – бутылка всегда пригодится.Изящный стаканВ тех местах, где бутылка не понадобится: дома или на работе. Поставь большой и аккуратный стакан. Толстое стекло. Изящные контуры. Выбирай долго и тщательно. Закрепить успех можно строгим графином. Таким образом, ты сможешь не только с радостью пить воду, но и контролировать выпитые нормы.Фруктово-ягодные добавкиСогласись, скучно пить всегда простую воду. Есть вариант как это исправить. Добавляй в бутылку или стакан с жидкость освежающие элементы. Это могут быть ягоды, фрукты, веточки растений. Чем насыщеннее цвета, тем лучше. Ежевика, смородина, лимон, киви, базилик, мята. Включай фантазию.