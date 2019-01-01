Диетологи поделились напитком, подавляющим аппетит

Чтобы во время диеты не мучиться от приступов голода, специалисты рекомендуют контролировать свой аппетит с помощью одного напитка.Исследования ученых из Фейнбергской медицинской школы при Северо-Западном университете подтвердили, что кофе способствует снижению аппетита.Специалисты провели анализ динамики более 800 метаболитов крови у людей, которые, в соответствии с инструкцией, на первом этапе исследования не употребляли кофе, а затем выпивали по 4-8 чашек в день.В статье, опубликванной в научном журнале Wiley сказано, что регулярное употребление этого напитка снижает уровень метаболитов, связанных с эндоканнабиноидной системой (система представляет собой биологическую систему, которая играет важную роль в организме человека. Она также отвечает за физическое и психологическое воздействие каннабиса — Авт.).Широко распространена гипотеза о том, что кофеин повышает метаболизм жиров и может регулировать уровень глюкозы, тем самым влияя на вес человека. Результаты эксперимента, связывающие кофе с эндоканнабиноидами (синтетические вещества, имеющие родственную растительным каннабиноидам структуру — Авт.), предлагают альтернативные объяснения, нуждающиеся в дальнейших изучениях.Ученые предполагают, что это связано с изменением именно пищевого поведения. Ранее было показано, что эндоканнабиноидная система обеспечивает контроль целого ряда функций организма: работы нервной и иммунной систем, энергетического обмена и репродукции, роста и дифференциации клеток. Авторы нового исследования в дальнейшем планируют изучить влияние кофе на каждую из этих функций.