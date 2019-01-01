Как правильно оказать помощь при солнечном ожоге

Бытует миф, что солнечные ожоги следует мазать сметаной, маслом или зубной пастой и это поможет коже восстановиться.Однако врачи не рекомендуют применять такие методы.Нельзя также мазать ожоги кремами, мазями и пенкой на жирной основе.ЧТО ТАКОЕ СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГВ буквальном смысле солнечный ожог — это ожог кожи. Его человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Результатом солнечного ожога является воспаление кожи. Такие ожоги бывают разной степени — от легкого покраснения и незначительной припухлости к образованию множественных и крупных пузырей. В зависимости от степени ожога помощь тоже нужна разная- от лечения в домашних условиях до обращения в медучреждение.ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ ОЖОГЕПрежде всего, пострадавшего следует перенести/перевести в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Далее:Охладите обожженные участки водой или приложите на 5-10 минут пузырь со льдом или иной холодный предмет.При наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид).Если есть симптомы общего перегрева — смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, бедра, паховые складки) пузырь со льдом завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.Далее поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми препаратами — это тримистин, пантестин, мирамистин.При образовании пузырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с не спиртовыми антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможны на 2-4 суток. При образовании больших и/или множественных пузырей более 1 сантиметра в диаметре обратитесь в медицинское учреждение.Пейте много жидкости.Мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения УФ-ожогов.ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПРИ ОЖОГЕВ случае солнечного ожога не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами. Существует ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата (жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов при воспалении) и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего.Кроме этого, категорически запрещается обрабатывать рану средствами на жирной основе (масло подсолнечное или сливочное), мази на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим и т.д.), яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами, а также растворами с красителями, зубной пастой.Активное солнечное облучение наблюдается с 12:00 до 16:00. Поэтому в данное время пребывание на открытом солнце не рекомендуется.