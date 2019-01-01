Почему спать рядом со смартфоном вредно для здоровья

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Укладываться спать, кладя рядом смартфон, – плохая привычка.Серия исследований под авторством группы ученых из Калифорнийского департамента здоровья побудила специалистов сделать заявление о смертельной опасности для людей, исходящей от смартфонов.Ученые из Калифорнии призвали держать гаджеты от постели спящего человека минимум на расстоянии вытянутой руки, но еще лучше - в одном-двух метрах. Подобная мера, по их словам, позволяет уменьшить дозу облучения, воздействующего на спящих в одной комнате с телефонами людей.Согласно гипотезе специалистов, серьезный вред человеческому здоровью могут нанести низкочастотные радиосигналы, обеспечивающие мобильным устройствам передачу информации. Наиболее опасны такие сигналы при скачивании или передаче файлов.Если смартфон лежит очень близко, это чревато разными нарушениями когнитивного свойства, утверждают специалисты. Пристрастие спать с находящимся поблизости смартфоном чревато возможными проблемами с памятью, концентрацией внимания, репродуктивной системой, психическим здоровьем, предостерегли авторы проекта. К слову сказать, опубликованные на днях данные исследования, в котором объектом наблюдения ученых стали подростки, также свидетельствуют о том, что радиация от мобильных телефонов может негативно влиять на память детей в возрасте от 12 до 17 лет.