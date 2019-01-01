Какие продукты помогут улучшить показатели крови

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Некоторые продукты имеют исключительно благотворное влияние на кровеносную систему. И найдете их не только в мясе. Слабость, головная боль, сердцебиение, побледнение кожи и слизистых могут быть проявлениями малокровия. Это заболевание легко можно обнаружить при исследовании крови и быстро устранить, в том числе включив в меню соответствующие продукты.Мясо и субпродукты пополнят дефицит железаЕсли будете ограничивать в рационе мясо, может сформироваться железодефицитная анемия. Железо — основной компонент для кроветворной системы. Именно из него производятся эритроциты и гемоглобин. В день нужно железа в количестве 18 mg.Стейк или печеньХорошо усваивается железо из говядины, мяса птицы и субпродуктов, 100 г печенки свинины способны покрыть потребность в железе. Ешьте ее два раза в неделю. Внимание! Имеются продукты, способные затруднить усвоение железа, это происходит при употреблении железа с большим количеством клетчатки, кальция например, отруби, овощи, бобовые, молоко. Стоит ограничить кофе и чай.ВодорослиВодоросли, а точнее их разновидность спирулина — это кладезь железа, она содержит его в 25 раз больше, чем шпинат. Перед тем, как приобрести биодобавки, убедитесь у врача, можно ли безопасно их применять. Спирулину можно купить в аптеке в виде капсул, в магазинах найдете ее в виде порошка. Можете добавлять ее в коктейли на основе зеленых листовых овощей они также содержат фолиевую кислоту. Рецепт — горсть листовой капусты, спелые бананы и полстакана воды. Сюда добавляем ложку измельченных водорослей и сок, свежевыжатый из лимона.Свекла способна стимулировать синтез эритроцитовСвекла являются источником компонентов, которые защищают от падения показателей гемоглобина, в частности, фолиевой кислоты и железа. Содержащиеся в них красители в четыре раза увеличивают усвоение кислорода клетками. Питательный напиток — две большие свеклы, вымойте, очистите, нарежьте на кусочки и сложите в соковыжималку. Добавляем две ложки лимонного сока и ложку меда. Пейте по полстакана такого напитка в день.Зеленые овощи улучшают свертываемостьДля сосудистой системы, в дополнение к железу и фолиевой кислоте, очень важен еще витамин K, который отвечает за правильную свертываемость крови. Его недостаток проявляется, в частности, кровотечениями из носа, а также обильными менструациями. Листовые овощи содержат самые большие количества витамина K, найдете его в овощах с зелеными листьями, например, салат, капуста, шпинат, брокколи. 100 г брокколи удовлетворяет суточную потребность организма в витамине К. Чтобы брокколи не потеряла питательных веществ, готовьте ее на пару или в небольшом количестве воды. А также можете добавить ее в салат с йогуртом и яйцами, в которых также содержится большая доза витамина К.Железо, полученное из растений из-за своей плохой усвояемости, долго считалось хуже, поставляемого с мясом. Однако, хотя растительные источники железа хуже усваиваются, это не означает, что они не могут поднять его уровень в крови. Но такие продукты имеют гораздо меньше калорий, чем мясо, поэтому без опасения их можно съесть чаще.Побочные эффекты лекарствНекоторые препараты могут нарушать всасывание веществ, необходимых для образования эритроцитов и гемоглобина. Иногда это приводят к тому, что в организме образуются антитела, которые приводят к повреждению эритроцитов. Такие последствия могут иметь, например, жаропонижающие средства и анальгетики, антибиотики, лекарства против аритмии, а также анксиолитические и инсулин.