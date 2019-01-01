Снижение давления без лекарств: 5 эффективных продуктов и другие способы

Многие люди считают прием таблеток единственным методом снижения артериального давления. Однако мало кто знает, что можно обойтись и другими, не менее эффективными средствами.5 продуктов, снижающих давление естественным путемСуществует целый ряд продуктов, которые при постоянном употреблении уменьшают проявления гипертонии.1. МедЭто лакомство хорошо расширяет сосуды. Для достижения желаемого результата достаточно употреблять натощак две чайные ложки меда, запивая их теплой водой.2. Арбузные семечкиВ этом продукте содержится кукурбоцитрин, расширяющий сосуды. Для профилактики гипертонии нужно употреблять толченые семечки арбуза по одной чайной ложке два раза в день.3. ЛимонЦитрусовый сок помогает поддерживать эластичность сосудов. Поэтому врачи рекомендуют гипертоникам регулярно употреблять лимоны.4. БананВсего два тропических фрукта в день способны снизить артериальное давление благодаря высокому содержанию калия, магния, кальция, витамина D и фолиевой кислоты.5. СельдерейВсе части этого растения являются полезными для гипертоников. Сельдерей расслабляет сердечную мышцу и улучшает приток крови к органам. Помимо этого, в его корнеплодах и листьях содержатся ценные биологические активные вещества: аминокислоты, эфирные масла, витамины и микроэлементы.Важно: все указанные продукты питания обладают профилактическим действием!Другие способы снижения давления без лекарствПомимо продуктов, хорошей профилактикой гипертонии являются прогулки на свежем воздухе. Если выйти на улицу нет возможности, то просто откройте форточку и хорошо проветрите помещение!В качестве скоропомощных средств можно использовать следующие приемы.1. Массаж воротниковой зоны, а также головы, грудной клетки, плечевого пояса, живота и области лопаток. При проведении этой процедуры нужно обязательно использовать расслабляющие техники.2. Струя горячей воды, направленная на затылок. Эту процедуру нужно выполнять в течение 5-7 минут. При этом важно держать голову прямо.3. Отвлекающие горячие ванночки для рук. Процедура выполняется в течение 10-15 минут.4. Задержка дыхания. Этот метод эффективен при резком скачке артериального давления. Нужно задержать дыхание при выдохе на 8-10 секунд. Повторять в течение 2-3 минут.Внимание: если на протяжении длительного периода тонометр показывает 140/90 и выше, то нужно срочно отправляться в больницу. Это особенно важно, если высокое давление сопровождается любым из следующих симптомов: тошнотой, рвотой, головокружением, общей слабостью, шумом в ушах или ухудшением зрения.Надеемся, что эти советы помогут вам справиться с гипертонией и вновь почувствовать себя здоровым человеком. Не забудьте поделиться ценной информацией со своими друзьями.