7 овощей, которые нельзя есть сырыми

Мы привыкли считать, что почти все овощи можно есть так, как мы их принесли домой или вырастили на грядке. Но в отношении этих овощей это правило не работает. Часть из них нужно обжарить или сварить, чтобы получить максимальную пользу. Некоторые же вообще вредят здоровью, если употреблять их сырыми.СпаржаСпаржа — в высшей степени полезный овощ, который к тому же способен оказывать благотворное влияние в деле профилактики онкологических заболеваний. Но дело в том, что в сыром виде он практически бесполезен. Специалисты советуют готовить спаржу на пару или обжаривать в растительном масле, чтобы раскрыть все ее полезные свойства и получить максимум питательных веществ. Включая в меню сырую спаржу, вы себе не навредите, но в этом не будет также и никакого смысла.ГрибыТехнически грибы не являются овощем, поэтому появление их в этом списке оправдано только тем, что нужно еще раз предупредить: сырыми грибы есть нельзя. Во-первых, это может привести к серьезному отравлению, во-вторых, вы не почувствуете истинного вкуса грибов, и главное, ваш организм не получит того количества белка, которое мог бы, будь грибы правильно приготовлены. При термообработке они также становятся богаче калием, что немаловажно для организма.ПомидорыПомидоры — тот овощ, который в сыром виде едят гораздо чаще, чем в обработанном. А между тем, это может повредить пищеварению и нарушить некоторые обменные процессы в организме. Зато тушеные или обжаренные на гриле они способны высвободить большие дозы вещества под названием ликопин. Это вещество известно своими способностями борьбы с раковыми клетками. Так что несмотря на вашу любовь к свежим помидорам, добавьте в рацион некоторое количество томатов, подверженных термообработке.КартофельВкус сырого картофеля может быть довольно занятным, именно поэтому его стремятся попробовать в необработанном виде даже дети. Но это действительно большая ошибка. В сыром картофеле довольно много токсинов, а сырой крахмал может существенно повлиять на состояние пищеварительной системы, и это будет долгосрочный и неприятный эффект.Брюссельская капустаБрюссельская капуста способна в короткие сроки вызвать вздутие живота и боли в желудке, если употреблять ее сырой. К тому же это тот овощ, который в необработанном виде очень сложно поддается перевариванию. Специалисты советуют обжаривать ее в масле с добавлением соли. Это устранит все неприятные эффекты и сделает ее полезным блюдом без всяких побочных эффектов.Брокколи и цветная капустаБрокколи, вероятно, более полезна в сыром состоянии, но наш организм не всегда способен справиться с ее перевариванием. Чтобы не рисковать, лучше приготовить ее на пару. То же касается цветной капусты, в которой при приготовлении становятся более активными ферменты, очищающие печень и обеспечивающие более легкое переваривание.ШпинатХотя мы и привыкли есть шпинат в сыром виде, как листья салата, это не совсем верное решение. В приготовленном шпинате содержится гораздо больше кальция, железа и магния — тех элементов, которые обеспечили ему популярность и звание одного из самых полезных продуктов. Поэтому шпинат перед добавлением в пасту, омлет или овощи лучше слегка обжарить, добившись чуть увядшего состояния.