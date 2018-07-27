Это проверенное народное средство поможет вылечить кашель

Названы целебные свойства жженого сахара.Прежде всего, это старое проверенное средство от кашля. Он обладает не только целебными свойствами, но и приятным вкусом.В наши дни существует множество лекарственных препаратов от кашля. Однако они имеют противопоказания и побочные действия. Сладкая «паленка» гораздо больше безопасна, чем аптечные лекарства.Как готовить жженый сахар?Половину стакана сахарного песка надо засыпать на сковородку и растопить. Должна получиться жидкость карамельного цвета. Не следует держать сахар на огне слишком долго, иначе он почернеет и станет непригоден к использованию. Полученную жидкость перелить в формочки и дать застыть.Можно приготовить ириски с молоком. Такой рецепт жженого сахара от кашля особенно рекомендуется при болях в горле. Смесь хорошо смягчает воспаленные ткани. Надо взять полстакана молока и подогреть в кастрюле. Как только жидкость станет теплой, всыпать в нее стакан сахара. Смесь нужно проварить на медленном огне до загустения. Затем разлить по формочкам и охладить.При сухом кашле и болях в горле рекомендуются следующие рецепты сиропов:С лекарственными травами. Следует использовать тимьян, подорожник или корень солодки. Эти растения обладают муколитическими свойствами. 1 столовую ложку сухой травы заварить, как чай, в стакане воды. Жидкость процедить. Затем растопить на сковороде половину стакана сахара и добавить к нему полученную заварку. Состав довести до кипения, а затем охладить.С водкой. Приготовить паленку с 30-40 г сахара. Не снимая состава с огня, добавить в него стакан воды. Довести до кипения и снять с плиты. После охлаждения добавить 3 столовые ложки водки.С алоэ. Растопить 100 г сахара и добавить стакан воды. Смесь довести до кипения, снять с огня, добавить 1 столовую ложку сока алоэ. Остудить.Лечение детейВ возрасте от 1 года до 3 лет детям не рекомендуется употреблять жженый сахар в виде леденцов и ирисок. Малышам лучше приготовить сироп. В возрасте 4 лет и старше ребенку уже можно давать паленку в застывшем виде. Дети далеко не всегда любят принимать таблетки и микстуры от кашля. А вот леденцы и сладкие конфеты ребенок всегда принимает с удовольствием.