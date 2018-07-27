Медики подсказали, какими продуктами можно заменить мясо

Споры о том, нужно ли человечеству отказаться от мясных продуктов, наверное, никогда не утихнут. Вегетарианцы говорят о боли при убийстве животных, любители стейка указывают на важность белка для организма.И хотя в продуктах растительного происхождения белка содержится не так много, как в мясе, некоторые из них вполне могут удовлетворить потребность организма. Диетолог Анна Герасимова рассказала, какие продукты с высоким содержанием растительного белка могут стать альтернативой мясным продуктам.ЦВЕТНАЯ КАПУСТА. Предположение, что капуста способна полностью заменить в рационе мясо, может показаться сомнительным. Но по своему составу цветная капуста является богатым источником белка и важных аминокислот.Например, в азиатской кухне цветной капустой заменяют курицу: из нее делают «куриные» крылышки и стейки, и даже добавляют в пиццу.ДЖЕКФРУТ. Об этом экзотическом фрукте в Украине мало кто слышал. На полках крупных супермаркетов при желании можно найти его в консервированном виде, в сладком сиропе. Однако по своему составу джекфрут может стать отличным заменителем мяса.Его добавляют в несладкие блюда, используют для приготовления бутербродов и котлет. Единственный недостаток – на вкус, конечно, не мясо.ТОФУ. Сыр тофу, приготовленный из соевых бобов, известен даже тем, кто далек от вегетарианской кухни. В тофу много растительного белка, поэтому вегетарианцам он заменяет мясо птицы.Из него готовят фрикадельки, котлеты и пельмени. Если тофу правильно приготовить и хорошо приправить специями, то он вполне может справиться с ролью заменителя говядины или свинины.БАКЛАЖАН. Простой и всем доступный продукт, который ничуть не хуже справляется с заменой мяса в рационе человека, чем любая «экзотика». Блюд из баклажанов украинским хозяйкам известно множество: их фаршируют различными начинками, запекают в томатном соусе, консервируют на зиму. Пока на дворе лето, переходите на баклажаны – не пожалеете.СПИРУЛИНА. Морская водоросль спирулина содержит в себе витамины, полинасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, макро- и микроэлементы. Кроме того, она на 65% состоит из белка, который легко усваивается организмом и мгновенно дает заряд энергии.В свежем виде есть ее невозможно – слишком уж специфический вкус. Поэтому водоросль в прессованном виде добавляют в энергетические коктейли или овощные фреши. А чтобы хоть как-то приглушить не самый приятный вкус, в напиток добавляют петрушку и специи.СВЕЖИЙ ГОРОШЕК. В 100 г зеленого горошка содержится 5 г высококачественного растительного белка. Хотя его количество не так велико, как в мясе, горошек и другие бобовые могут восполнить недостаток белка в организме.Использовать свежий зеленый горошек можно практически в любых блюдах. С ним можно варить супы, готовить из него салаты, пюре и котлеты.СЕЙТАН. Азиатский продукт, называемый также «пшеничным мясом» — они похожи и по составу, и по внешнему виду. По своему составу сейтан — это чистый глютен, и является альтернативой не только мясным продуктам, но и сое.Его подают в виде шашлыка, котлет, гуляша, с картофелем и грибами.ВАЖНО! Прежде чем решаться на эксперимент с заменой мяса, проконсультируйтесь с врачом-диетологом. Возможно, такой рацион вам не подойдет. Например, сейтан категорически противопоказан людям с непереносимостью глютена.